Tramway de Québec: une patate chaude pour la Caisse?

En matière de projets de transport, le gouvernement de François Legault n’est vraiment pas facile à suivre.

Après le «fol» parcours du troisième lien Québec-Lévis, que François Legault avait promis en campagne électorale, puis tabletté une fois élu et... ressuscité contre toute attente après la récente défaite de la CAQ lors de la partielle dans Jean-Talon, voilà que le chef caquiste se jette cette fois dans l’aventure du futur réseau de transport pour la ville de Québec.

Pour ce faire, le premier ministre a tassé du revers de la main le maire Bruno Marchand de Québec qui avait récemment décidé de prendre en charge le développement du fameux projet de tramway.

Au diable le projet de tramway du maire Marchand, François Legault a demandé à la Caisse de dépôt et placement de lui présenter «le» meilleur projet de réseau de transport structurant pour la ville de Québec.

Le PDG de la Caisse, Charles Émond, de concert avec ses experts de la filiale REM-Infra, a six mois pour présenter au gouvernement Legault le projet de transport qui lui semble le plus propice pour la Vieille Capitale.

Cela laisse entendre que M. Legault a grandement confiance dans l’expertise de la Caisse en matière de transport collectif. Et les pépins techniques que le REM rencontre depuis sa mise en service ne l’inquiètent aucunement.

Diantre! Le premier ministre peut-il à ce moment-là nous expliquer pourquoi il a retiré des mains de Charles Émond et de ses experts de REM-Infra le projet du REM de l’Est de Montréal pour le prendre en charge par l’entremise du ministère des Transports?

Quelle incohérence de la part du gouvernement Legault! Le projet du REM de l’Est de Montréal ne fait pas l’affaire du gouvernement au point où on lui retire ledit projet, mais le même gouvernement trouve que la Caisse est suffisamment compétente pour soumettre un projet de transport soi-disant structurant pour la ville de Québec.

Appels d’offres

Entre un projet de transport développé sous l’emprise de la Ville de Québec et de son dynamique maire Bruno Marchand et un projet développé par la filiale REM-Infra de la Caisse, celui de la mairie de Québec me semble plus convenable financièrement.

Ne serait-ce qu’au niveau des appels d’offres qui seront effectués pour le matériel roulant et la construction des infrastructures. Avec la Ville, on serait assuré de voir toutes les grandes entreprises mondiales soumettre des offres, chacune estimant avoir de réelles chances d’obtenir des contrats.

Avec la Caisse comme promoteur du nouveau projet de transport pour la Vieille Capitale, des entreprises pourraient renoncer à offrir leurs services. Pourquoi? Parce que la Caisse est elle-même le principal actionnaire de deux des plus grandes entreprises spécialisées dans le transport collectif, à savoir la multinationale Alstom (propriétaire de Bombardier Transport) et AtkinsRéalis (SNC-Lavalin).

Le hasard faisant bien les choses, il s’adonne d’ailleurs que ce sont ces deux grandes entreprises qui ont obtenu les principaux contrats du REM et qui, aujourd’hui, sont également responsables de faire rouler le REM au quotidien.

Pourquoi la Caisse...

Faire réaliser un projet de transport collectif par la Caisse, comme c’est le cas avec le REM, cela donne l’impression que ça coûte moins cher à l’État. Sachez qu’il n’en est rien.

Un, l’argent que la Caisse a investi dans le REM provenait de nos épargnes (RRQ, régimes de retraite des employés de l’État, etc.) et des coffres de l’État (Fonds des générations, ministère des Finances, etc.).

Deux, l’argent que les deux gouvernements ont injecté dans le REM provenait de nos impôts et taxes.

Trois, le rendement annuel de 8% que la Caisse va réaliser avec le REM proviendra de la contribution financière que le gouvernement du Québec (avec nos taxes et impôts) et les municipalités (avec nos taxes) vont devoir effectuer annuellement pour «rentabiliser» le REM de la Caisse!

Pas le rôle de la Caisse

Je persiste et signe: la mission de la Caisse c’est de faire fructifier les 420 milliards de dollars d’actif net de notre bas de laine.

Qu’elle investisse massivement dans des entreprises spécialisées dans les infrastructures de transport collectif dans le monde... cela fait évidemment partie de son mandat d’investisseur.

Mais ce n’est pas son rôle de jouer aux constructeurs d’infrastructures de transport collectif et encore moins de les gérer au quotidien à titre de propriétaires.