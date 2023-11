Tramway, trains, hôpitaux: c’est si facile de dépenser l’argent des autres

Je vais vous confier un petit secret cochon. Gardez-le pour vous.

En 2018, le coût d’un tramway à Québec est d’abord estimé à 3,3 milliards, puis à 4 milliards.

En octobre 2023, l’estimation est passée à 10,8 milliards, mais certains chuchotent autour de 12 ou 13 milliards.

Le gouvernement Legault recule.

Le maire Marchand propose de le réaliser pour 8,4 milliards. Québec redit non.

En langage clair, personne n’a la moindre idée du coût réel de ce projet.

Raisons

Pourquoi? Parce que c’est presque toujours comme ça.

Le REM devait coûter 6,3 milliards en avril 2018, puis 6,9 milliards en juin 2021, puis 8 milliards en septembre 2023.

Le prolongement du métro de Laval fut annoncé au coût de 378 millions. Il coûta finalement autour de 700 millions.

Le CHUM et le CUSM – les deux hôpitaux universitaires – devaient coûter initialement aux alentours d’un milliard chacun.

La facture finale du CHUM tourne autour de 3,6 milliards.

Explosion des coûts aussi pour le CUSM avec, en prime, la plus grande fraude de corruption de l’histoire canadienne jusque-là.

On ne saura jamais les coûts exacts. Même chose pour les installations olympiques de jadis.

Sommes-nous absolument incapables de mener à terme de grands projets sans qu’ils tournent au bar ouvert?

D’abord, sachez que, selon la recherche disponible en gestion, ce n’est pas tellement mieux ailleurs. Ça console, hein?

Une partie de l’explication des dépassements tient au fait que les projets sont de plus en plus gros et complexes.

Il y a donc plus de facteurs de risque à prendre en compte.

Si vous n’avez jamais construit de tramway, vous avez aussi moins d’expertise.

Les comparaisons avec des projets similaires dans d’autres pays sont utiles, mais limitées et fragiles. Le climat, les techniques, les salaires, etc. sont différents.

Évidemment, les coûts explosent s’il y a collusion, corruption, litiges juridiques, etc.

Mais je vous parlais plus haut d’un petit secret honteux. En fait, il y a trois petits secrets.

D’abord, les coûts explosent parce qu’on annonce le coût du futur projet AVANT d’avoir soigneusement calculé.

Pourquoi? Parce qu’on veut profiter rapidement des retombées politiques de l’annonce.

Un beau show de boucane rapporte des votes.

Ensuite, trop souvent, on sous-estime délibérément les coûts lors de la première annonce pour mieux faire passer la pilule dans l’opinion publique.

1,1 milliard, c’est beaucoup; 900 millions, ça reste sous la barre psychologique du milliard.

Neutre

Enfin, les élus n’ont ni le temps ni la compétence pour faire l’évaluation des coûts.

Ils se fient à des fonctionnaires, qui se fient à des consultants, qui se fient à des soumissionnaires... qui sous-estiment les coûts dans l’espoir de décrocher le contrat.

Idéalement, il faudrait un bureau d’évaluateurs neutres, à l’abri des pressions politiques et financières, qui prendrait tout le temps requis.

Ça n’arrivera pas. Pour des raisons strictement politiques.