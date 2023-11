Trump évoque son élection et sa dictature

Dans un an les électeurs américains décideront s’ils veulent ou non installer un dictateur à la Maison-Blanche. Donald Trump ne cache plus ses ambitions de gouverner à la manière de dirigeants de démocraties dites «illibérales». Il marche dans les traces d’autres dictateurs comme Recep Tayyip Erdogan en Turquie ou Viktor Orban en Hongrie. Jeudi, Trump a laissé entendre qu’il pourrait utiliser le FBI et le département de la Justice pour neutraliser des adversaires. L’évolution interne des États-Unis est devenue une préoccupation pour les dirigeants du monde entier. Nous sommes particulièrement vulnérables à cette évolution au Canada.

1) Qu’est-ce que Trump a déclaré?

Trump a déclaré en substance que, puisque les démocrates avaient utilisé comme arme le FBI et le département de la Justice, il était prêt à faire la même chose s’il était élu. Or, les démocrates n’ont pas utilisé le FBI et le département de la Justice comme arme contre Trump. Le système de justice américain souffre de plusieurs défauts, mais il demeure indépendant de l’appareil politique. Les poursuites engagées contre Trump ne proviennent pas de dirigeants démocrates. Si les juges et les avocats de la poursuite devaient répondre à des sondages sur leurs allégeances politiques, on y trouverait probablement la même proportion de républicains et de démocrates que parmi les électeurs éduqués.

2) Pourquoi la déclaration de Trump est-elle inquiétante?

Trump ne serait pas le premier homme politique à utiliser les institutions politiques d’un pays pour neutraliser ses adversaires. C’est ce que font la plupart des dictateurs. C’est aussi une des raisons pour lesquelles les démocraties sont extrêmement strictes sur l’autonomie et l’indépendance de l’appareil judiciaire.

3) L’appareil judiciaire américain est-il autonome et indépendant?

L’autonomie et l’indépendance du système judiciaire américain ne sont pas parfaites. Par exemple, les juges de la Cour suprême sont nommés par le Congrès, ce qui par la suite influence les jugements politiques que cette cour doit rendre. Mais dans le domaine pénal, comme dans la plupart des causes civiles, l’impartialité de la Cour suprême n’est pas remise en question. De même, l’appareil judiciaire américain, dans son ensemble, est impartial. Trump veut faire croire l’inverse parce qu’il sait qu’il risque d’être jugé coupable.

4) Pourquoi l’évolution des États-Unis est-elle préoccupante?

Les États-Unis demeurent la démocratie la plus puissante du monde. Le système politique américain est une référence pour les peuples qui aspirent à la démocratie. La désagrégation de la démocratie américaine, qui est commencée depuis longtemps, ne peut que discréditer l’idée de la démocratie. Or, les dirigeants chinois et russes tentent depuis quelques années de faire croire que leur modèle de société est aussi légitime que celui des démocraties. Les dictateurs veulent toujours faire croire qu’ils gouvernent pour le bien de tous. Quand ils sont éclairés, ce qui est rarement le cas, leur dictature peut être supportable. Mais quand ils sont des incompétents, ce qui est le plus souvent le cas, leur peuple souffre et ils sont pratiquement indélogeables.

5) En quoi le Canada est-il vulnérable à l’évolution de la politique américaine?

Comme chacun sait, le Canada subit depuis longtemps l’influence de la culture américaine, en bien ou en mal. Les provinces de l’Ouest sont très influencées par des courants politiques proches du trumpisme. Cependant, étant donné que les institutions politiques canadiennes et québécoises sont très différentes de celles des États-Unis, il serait difficile à un Trump canadien de les manipuler en sa faveur.