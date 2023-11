Canadien: un premier choc entre les deux grands rivaux

Il a fallu attendre jusqu’au 24 janvier, la saison dernière, avant d’avoir droit à un premier choc entre le Canadien et les Bruins. Une attente interminable pour les fervents de cette rivalité.

• À lire aussi: La course folle de Caroline Ouellette vers le Temple de la renommée

• À lire aussi: Au lieu de profiter de lui, la famille de Galchenyuk aurait dû l'aider

• À lire aussi: P.K. Subban réclame le congédiement de l’entraîneur des Maple Leafs

Cette fois, les deux plus grands ennemis de l’histoire de la LNH en viennent aux prises dès le premier quart de la saison. Et ce, deux fois plus tôt qu’une. Après avoir croisé le fer ce soir au Centre Bell, les deux formations remettront ça samedi prochain au TD Garden de Boston.

Le Canadien voudra assurément mettre un frein à la séquence de 10 revers face aux Bruins.

Voici cinq éléments à surveiller pour le match de ce soir.

1. Caufield et Suzuki ne font pas la paire

Photo Ben Pelosse

Séparés lors du dernier match, Cole Caufield et Nick Suzuki poursuivront leur route sur des unités différentes. Cela dit, même s’ils ont affronté les Red Wings séparément, ils ont marqué chacun un but alors qu’ils étaient accompagnés de leur fidèle complice : en supériorité numérique pour Suzuki, en prolongation pour Caufield. D’ailleurs, Suzuki a touché la cible à ses trois derniers matchs.

Martin St-Louis : « C’est important que Cole ait un bon jeu à cinq contre cinq. Sans la rondelle, contre Detroit, ça a été l’un de ses meilleurs matchs à cinq contre cinq. C’est encourageant. »

2. Les Bruins ne dérougissent pas

Getty Images via AFP

On pensait que les départs de Patrice Bergeron et de David Krejci rendraient la vie pénible aux Bruins. Après 13 matchs, force est d’admettre que ce n’est pas le cas. À l’image de la saison dernière, la troupe de Jim Montgomery en surprend plus d’un. Les Bruins n’ont subi qu’un seul revers en temps réglementaire.

St-Louis : « Les Bruins sont dominants. Ce ne sera pas un défi facile, mais c’est une belle occasion qui se présente pour nous. »

3 Montembeault devant le filet

Getty Images via AFP

C’est à Samuel Montembeault que reviendra le mandat de stopper l’attaque des Bruins. Lors de sa dernière présence, il est venu en relève à Jake Allen face au Lightning. Depuis le début de sa carrière, le Bécancourois n’a pas connu beaucoup de succès contre les Bruins. En sept matchs, il a maintenu un dossier de 1-5-0, une moyenne de buts alloués de 4,15 et un taux d’efficacité de ,885.

4. Monahan le métronome

Getty Images via AFP

Sean Monahan tentera de porter à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. L’attaquant de 29 ans est le joueur le plus régulier dans le camp du Canadien depuis le début de la saison. Ce qu’il y a de particulier dans son cas, c’est que cinq de ses six buts ont été inscrits sur les unités spéciales (trois en supériorité numérique, deux en infériorité numérique).

Christian Dvorak : « C’est un joueur exceptionnel. Il fait tout sur la patinoire, il gagne des mises en jeu et il est intelligent. Et il le fait dans toutes les situations. »

5. Harvey-Pinard de retour

Getty Images via AFP

Absent lors des trois dernières rencontres en raison d’une blessure au bas du corps, Rafaël Harvey-Pinard effectuera un retour au jeu. Dans la formation, il prendra la place de Joel Armia.

Harvey-Pinard : « Quand une blessure arrive, tu t’attends au pire, mais les traitements ont bien été. Ce n’était pas trop grave, mais j’avais hâte de revenir dans la formation. Je suis content d’être de retour avec les gars. »

FORMATION PROBABLE DU CANADIEN

Newhook-Suzuki-Anderson

Caufield-Dvorak-Slafkovsky

Pearson-Monahan-Gallagher

Pezzetta-Evans-Harvey-Pinard

Matheson-Barron

Guhle-Kovacevic

Xhekaj-Harris

Montembeault

Allen