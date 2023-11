Une ville évacuée en Islande par crainte d'une éruption volcanique

La ville de Grindavik, dans le sud-ouest de l'Islande, qui compte environ 4 000 habitants, a été évacuée pendant la nuit de vendredi à samedi en raison de crainte d'une éruption volcanique à proximité d'habitations, ont déclaré samedi les autorités de protection civile.

L'Islande a déclaré l'état d'urgence vendredi après qu'une série de puissants tremblements de terre ont secoué le sud-ouest de la péninsule de Reykjanes, ce qui pourrait être le signe précurseur d'une éruption volcanique près de Sundhnjukagigar, à quelque trois kilomètres au nord de Grindavik.

Les services météorologiques islandais avaient initialement déclaré qu'une éruption aurait probablement lieu «dans plusieurs jours plutôt que dans quelques heures», après avoir observé que du magma s'était accumulé sous la surface de la Terre, à une profondeur d'environ cinq kilomètres, pendant plusieurs jours.

Mais vendredi en fin de journée, les services météorologiques ont remarqué que l'activité sismique se rapprochait de la surface et que le magma commençait à remonter verticalement vers la croûte terrestre entre Sundhnjukagigar et Grindavik, laissant à penser qu'une éruption pourrait survenir plus tôt.

Les autorités ont décidé d'évacuer Grindavik après que les services météorologiques ont indiqué qu'il était «probable qu'une intrusion de magma se soit étendue sous Grindavik».

«À ce stade, il n'est pas possible de déterminer exactement si et où le magma pourrait atteindre la surface», ont-ils dit.

Toutefois, les services météorologiques ont noté que «la quantité de magma impliquée est nettement supérieure à ce qui avait été observé lors des plus grandes intrusions de magma associées aux éruptions de Fagradalsfjall».

Trois éruptions ont eu lieu près de Fagradalsfjall sur la péninsule de Reykjanes, en mars 2021, août 2022 et juillet 2023.

Ces trois éruptions se sont toutefois produites loin de toute infrastructure ou zone peuplée. Grindavik, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik, se trouve à proximité de la station thermale géothermique Blue Lagoon, une populaire destination touristique qui a fermé temporairement en début de semaine par mesure de précaution.

La ville est également proche de la centrale géothermique de Svartsengi, principal fournisseur d'électricité et d'eau pour 30 000 habitants de la péninsule de Reykjanes.

L'OMI a déclaré que 500 tremblements de terre avaient été enregistrés dans la région entre 18h00 GMT vendredi et 06h00 GMT samedi, dont 14 d'une magnitude supérieure à 4.

L'Islande compte 33 systèmes volcaniques actifs, soit le nombre le plus élevé d'Europe.

Cette île de l'Atlantique Nord chevauche la dorsale médio-atlantique, une fissure dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine.