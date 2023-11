5 livres qui célèbrent l’âge d’or

Peu de livres mettent les personnes âgées au cœur de l’action. Alors en voici cinq qui donnent vraiment envie de vivre vieux, très vieux.

Le Château des Rentiers

Photo fournie par les Éditions de l’Olivier

Boris et Tsila Jampolski, les grands-parents maternels de l’écrivaine française Agnès Desarthe, ont acheté vers l’âge de 65 ans un appartement rue du Château des Rentiers, à Paris. Situé au huitième étage d’une tour sans charme, l’endroit n’avait rien d’un palace. Mais il y avait là une communauté originaire d’Europe centrale si joyeuse et si bien soudée qu’« à regarder mes grands-parents et leurs amis, on ne craignait pas de devenir vieux. »

Dans ce récit à saveur autobiographique qui n’a absolument rien de déprimant, Agnès Desarthe s’interroge sur la vieillesse et sur le deuil. Elle interroge aussi les autres, pour avoir leur avis, connaître leur ressenti. Puis surtout, elle imagine déjà sa propre vieillesse. Qu’elle souhaite aussi légère et agréable que celle de ses ascendants.

Les cent ans de Lenni et Margot

Photo fournie par les Éditions Mazarine

Lenni n’en a plus pour bien longtemps. Comme le disent les infirmières, elle en est au stade terminal. Ce qui rend les choses infiniment plus tristes, c’est que Lenni n’a que 17 ans. Oui, elle n’est encore qu’une ado, et aussi malade soit-elle, être obligée de toujours devoir rester à l’hôpital n’est pas évident. Voilà pourquoi elle sera si heureuse de pouvoir au moins aller à la salle d’arts plastiques. Elle y rencontrera Margot, qui a 83 ans et pleine d’histoires à raconter. Car contrairement à Lenni, Margot a eu le temps de traverser les époques et d’en rapporter bien des souvenirs.

Malgré leur grande différence d’âge, elles deviendront vite très proches l’une de l’autre. En partie parce qu’en narrant certains pans de sa longue vie, Margot permettra un peu à Lenni de vivre par procuration. Oui, les larmes sont au rendez-vous. Mais ça vaut quand même le coup !

Misericordia

Photo fournie par les Éditions Métailié

Déjà récompensé par plusieurs prix, ce roman s’inscrit dans une catégorie à part. Tout ça grâce à Maria Alberta Nunes Amado, une vieille dame qui a entrepris de confier à un petit magnétophone l’essentiel de son quotidien passé à l’Hôtel Paradis, une résidence pour personnes âgées située quelque part au Portugal.

Entre le 18 avril 2019 et le 19 avril 2020, elle a ainsi raconté avec une bonne dose d’humour ses longues conversations avec la nuit, ses joies, ses peines, sa fille écrivaine qu’elle a toujours autant de mal à comprendre, la façon dont le personnel soignant se comporte avec les résidents, les histoires de cœur de ses voisines, les débuts de la COVID-19, le confinement, etc. Maria Alberta n’arrive peut-être pratiquement plus à marcher, mais elle a encore toute sa tête et ce qu’elle a à dire est infiniment intéressant.

Une lecture sereine, lumineuse, qui aide à voir la vieillesse sous un jour meilleur.

Immersion

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Née en 1902 à Berlin, Leni Riefenstahl a vécu jusqu’à 100 ans passés. Lorsqu’on la rencontrera dans ce roman, elle en aura d’ailleurs 101. Très loin d’être grabataire, elle est même encore assez en forme pour s’offrir une dernière séance de plongée dans les Maldives !

Martha, une biologiste marine, tiendra toutefois absolument à l’accompagner. Pour elle, ça pourrait être l’occasion ou jamais de savoir. Dans l’une de ses anciennes vies, Leni a en effet été la réalisatrice favorite d’Adolf Hitler. On lui doit notamment le documentaire de propagande nazie Les Dieux du stade. Ainsi que Tiefland, un film tourné pendant la Deuxième Guerre mondiale à propos duquel Martha a beaucoup de questions... parce que sa propre mère y a figuré avant d’être déportée.

Un roman fascinant basé sur la réalité.

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire

Photo fournie par les Éditions Pocket

Impossible de ne pas glisser ici ce roman qui a déjà fait sourire ou rires aux éclats des dizaines de milliers de lecteurs. Alors place à Allan Karlsson, qui est sur le point de célébrer ses 100 ans. Le hic ? Il n’a pas la moindre envie d’être fêté entouré de tous les petits vieux de sa maison de retraite.

Voilà donc pourquoi il décidera de prendre la poudre d’escampette, pantoufles aux pieds. Et pour notre plus grand bonheur, ce qui ne devait être qu’une simple escapade se transformera rapidement en aventures tout ce qu’il y a de plus rocambolesques. Jubilatoire.

Un vrai bonbon.