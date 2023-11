«Chanteurs masqués» ce chanteur qui nous a tant diverti pendant la pandémie est démasqué

Toute bonne chose à une fin. L’Astronaute le sait très bien, lui qui a été démasqué, dimanche soir, à l’occasion du spécial années 1980 à Chanteurs masqués.

L’émission a accueilli une vedette planétaire associée à jamais à cette décennie, la Britannique Samantha Fox, connue pour son succès indémodable Touch Me (I Want Your Body), qu’elle a d’ailleurs livré sur le plateau du grand variété de TVA. Celle qui a écoulé plus de 35 millions d’albums est arrivée en DeLorean, la voiture mythique de la franchise Retour vers le futur, de Steven Spielberg.

Aviez-vous deviné qui se cachait dans le costume de l’Astronaute? Seule l’enquêtrice Véronic DiCaire a compris que c’est Damien Robitaille qui était dissimulé dans le cochon d’Inde vêtu d’une combinaison spatiale. Véronic a ainsi trouvé l’identité de son compatriote franco-ontarien, qui a passé la pandémie à nous divertir grâce à ses réinterprétations de plusieurs chansons à succès. Non seulement Damien Robitaille a-t-il séduit les Québécois qui étaient privés de spectacles pendant un (trop) long moment, mais aussi des adeptes de partout sur la planète.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Ah! ces années 1980!

Soulignons que tout le monde sur le plateau de Chanteurs masqués avait remonté le temps pour célébrer la décennie de tous les excès. Tant l’animateur Guillaume Lemay-Thivierge que les enquêteurs – Sam Breton, Véronic DiCaire, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau – ont replongé dans leurs souvenirs et ont fait appel à beaucoup de fixatif, à des épaulettes, à des bandeaux fluo et à des perfectos.

Six chanteurs figurent toujours dans la compétition. Dimanche prochain, on fera place aux quarts de finale de la troisième saison, et tous ceux qui ont réussi à se faufiler jusqu’ici seront de la partie en prestation.

D'autres prestations