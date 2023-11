Coupe Billie Jean King: Leylah Fernandez, Eugenie Bouchard, Marina Stakusic et les autres Canadiennes sont championnes du monde

Étincelante et déterminée comme elle l'a été depuis le début de la semaine, la Québécoise Leylah Fernandez a mené le Canada au premier triomphe de son histoire à la Coupe Billie Jean King, dimanche à Séville. Un sacre aussi spectaculaire qu'inattendu pour la jeune formation, le pays n'ayant jamais même atteint la finale de la prestigieuse compétition par équipe depuis la création de celle-ci, il y a 60 ans.

La joueuse originaire de Laval, 35e mondiale, a dominé l'Italienne Jasmine Paolini, 30e, 6-2 et 6-3 dans le deuxième et ultime match de la journée.

«C'est un sentiment incroyable. Je suis tellement heureuse d'avoir représenté le Canada à un si haut niveau, et de réaliser ceci devant Billie Jean King, c'est exceptionnel!» a déclaré Leylah sur le terrain, dans les moments qui ont suivi les premières célébrations.

Les Canadiennes de la capitaine Heidi El Tabakh, parmi lesquelles se trouvaient aussi Marina Stakusic, Gabriela Dabrowski, Eugenie Bouchard et Rebecca Marino, ont ainsi imité l'exploit réalisé par ses compatriotes masculins il y a un an, quand Félix Auger-Aliassime avait largement contribué à ce que les Canadiens remportent la première Coupe Davis de leur histoire.

Imbattable Leylah

Plus tôt en journée, la surprenante Stakusic, 18 ans seulement et qui avait été un autre élément clé du parcours des représentantes de l'unifolié jusqu'à cette première finale, avait pris la mesure de Martina Trevisan 7-5 et 6-3.

C'était la troisième fois dans cette compétition que l'Ontarienne, 258e mondiale, venait à bout d'une membre du top 100... un fait d'armes qu'elle n'avait jamais réalisé par le passé.

Mais la grande vedette de ce couronnement historique aura sans aucun doute été Fernandez, qui est demeurée invaincue tant en simple qu'en double durant toute la semaine, au fil des victoires contre l'Espagne, la Pologne, la Tchéquie et bien sûr, l'Italie.

Leylah, 21 ans, a notamment battu la championne en titre de Wimbledon et septième raquette au monde, Marketa Vondrousova, samedi.

