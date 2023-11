Kristian Matte savoure pleinement cette qualification des Alouettes pour la finale de la Coupe Grey

TORONTO - Le vétéran québécois Kristian Matte peut difficilement être mieux placé pour savourer cette qualification des Alouettes pour la prochaine finale de la Coupe Grey. Ça faisait 13 ans qu’il attendait ce moment.

Âgé de 38 ans, le joueur de ligne offensive était déjà dans l’organisation montréalaise en 2010 lors de la plus récente présence des Alouettes en finale. À titre de recrue, il occupait toutefois un rôle de remplaçant.

«Quand tu vas à la Coupe Grey à ta première année, tu penses que ça va arriver souvent, mais ce n’est pas vrai, a témoigné Matte, après la victoire de 38 à 17 des Alouettes contre les Argonauts, samedi à Toronto, en finale de l'Est. Je l’apprécie beaucoup en ce moment.»

«Le seul message que je peux faire aux autres joueurs, c’est de ne rien prendre pour acquis car on ne sait jamais quand ça va être la prochaine fois, a-t-il ajouté, faisant remarquer que les recrues sont nombreuses cette saison chez les Alouettes. Il faut vraiment en profiter et en prendre avantage quand on se rend là.»

Une bande de joueurs délaissés

Matte, qui est originaire de St-Hubert, convient que la présente édition de l’équipe est spéciale, composée notamment de joueurs rejetés ou délaissés.

«Il y a quelques semaines, c’est Cody [Fajardo] qui disait que nous étions un groupe de misfits, soit des gars que les autres équipes ne voulaient pas, a-t-il mentionné, en rapportant les propos du quart-arrière de l’équipe. C’est spécial de former une chimie comme ça tous ensemble.»

«Je me suis amusé à dire cette année que nous étions comme des jouets dont personne ne voulait (misfit toys), a corroboré Fajardo, en conférence de presse. Il y a plusieurs gars dans cette équipe, incluant moi, qui ont été rejetés par un autre club avant d'arriver ici.»

Finir sur une bonne note

Tout en savourant le moment, Matte est déjà concentré sur le prochain défi, soit de battre les Blue Bombers de Winnipeg en grande finale, dimanche prochain, à Hamilton.

«C’est une histoire qui n’est pas finie, a insisté le Québécois. On a hâte de la continuer cette semaine et de finir cette saison sur une bonne note.»

Pour Matte, il n'y pense pas, mais une conquête de la Coupe Grey serait sans doute une extraordinaire manière de conclure sa longue carrière avec les Alouettes.