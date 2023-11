La guerre Israël-Hamas a des répercussions ici

Justin Trudeau minimise l’alerte britannique qu’une attaque terroriste au Canada est «très probable» en rapport avec les évènements au Moyen-Orient. Londres a récemment informé ses citoyens qui voudraient venir au Canada que «les terroristes sont très susceptibles de tenter de perpétrer des attentats au Canada».

Lorsque le chef conservateur Pierre Poilievre a invité le premier ministre à réagir, il a refusé de commenter: «Je ne peux pas parler de la manière dont le Royaume-Uni prend ses décisions.»

Un porte-parole du Service canadien du renseignement de sécurité a déclaré au Globe and Mail qu’«il n’y a aucune information suggérant qu’une attaque terroriste crédible ou imminente soit probable», ajoutant cependant que la guerre entre Israël et le Hamas «a accru les tensions au sein du Canada.»

Ça se voit dans toutes les grandes villes canadiennes et particulièrement à Montréal.

Attention au loup solitaire

Il a tenu à ajouter: «Le SCRS est également sensible à la menace que représentent des individus, qui ne sont associés à aucun groupe ou entité connus, qui se radicalisent de manière indépendante par la consommation des médias et de l’information et se mobilisent en faveur de la violence.»

C’est à mon avis ce qui explique les coups de feu tirés sur des écoles juives et le cocktail Molotov lancé sur la porte d’une synagogue au cours des derniers jours à Montréal.

Les tensions judéo-musulmanes engendrées par cette terrible guerre ne font que commencer alors que d’autres antagonismes intercommunautaires reviennent dans l’actualité au Canada.

Nouvelles menaces sikhes

La GRC et le SCRS enquêtent sur des menaces contre Air India récemment mises en ligne. Une vidéo du groupe sécessionniste Sikhs for Justice, qui prône l’indépendance du Pendjab de l’Inde, conseille de ne pas voyager avec Air India après le 19 novembre.

L’attentat à la bombe contre le vol 182 d’Air India, qui avait décollé de Montréal en 1985, a tué les 329 personnes à bord, dont une majorité de Canadiens. La pire attaque terroriste de l’histoire du Canada. Le haut-commissaire indien à Ottawa a exhorté le gouvernement canadien à interdire Sikhs for Justice en tant qu’organisation terroriste.

Le conflit entre Sikhs et Indiens avait déjà fait les manchettes en septembre dernier lorsque Justin Trudeau a accusé des agents du gouvernement de l’Inde d’avoir assassiné le militant sikh Hardeep Singh Nijjar en juin en Colombie-Britannique sans dire sur quoi il se basait. Un responsable des services de renseignement indiens à l’ambassade d’Ottawa a été expulsé du pays.

Le gouvernement et les médias indiens disent que le Canada est un refuge pour les terroristes sikhs. Un autre indépendantiste sikh, Sukhdool Singh Gill, recherché en Inde pour meurtre, a été assassiné à Winnipeg. Tué par qui? Des conflits internes divisent aussi les indépendantistes sikhs.

La communauté sikhe canadienne, au nombre de 800 000, est la plus importante au monde à l’extérieur de l’Inde. Selon le recensement de 2021, les Sikhs, qui vivent surtout en Ontario et en Colombie-Britannique, représentent 2,1% de la population canadienne.

Pour en revenir au conflit du Moyen-Orient, le Canada compte près de 1 800 000 musulmans et quelque 330 000 juifs. Les deux groupes sont concentrés en Ontario et au Québec.