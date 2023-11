«La majorité silencieuse» sort dans les rues pour le tramway

Une partie de la «majorité silencieuse» en faveur du tramway s’est fait entendre dimanche, alors qu’on célébrait la victoire acquise cette semaine en plus petit nombre chez ceux qui sont contre le projet.

• À lire aussi: La CAQ vide son réservoir de crédibilité à Québec

• À lire aussi: Les nombreux écueils au projet de tramway depuis son lancement

• À lire aussi: Tramway de Québec: une patate chaude pour la Caisse?

Deux événements, un pour et l’autre contre le tramway, ont eu lieu coup sur coup à Québec. Environ 2000 personnes ont fait connaître leur mécontentement au gouvernement en brandissant des pancartes dénonçant la décision de retirer le projet de tramway des mains de la Ville de Québec pour le confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

«C’est magnifique de voir ça, a constaté l’organisatrice de la manifestation et fondatrice de Québec désire son tramway, Nora Loreto. Je m’attendais à voir environ 500 personnes et on en a eu quatre fois plus!»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Plusieurs des personnes qui ont déambulé entre le parc de l’Amérique-Française et l’Assemblée nationale ont confié au Journal qu’ils prenaient part à leur première manifestation à vie.

«C’est la majorité silencieuse, comme moi, qui s’est dit: “C’est assez, il faut faire quelque chose!” On ne peut pas laisser passer cet affront du gouvernement, qui vient de nous dire qu’il sait mieux ce qui est bon pour Québec que la Ville et les citoyens», a expliqué Yanick Charbonneau, un résident du quartier Saint-Sauveur présent dans la foule.

Une bataille, mais pas la guerre

Sur la place Jean-Béliveau, les fondateurs du nouveau parti politique municipal Respect Citoyens ont célébré «la mort du tramway à Régis et Bruno» devant une foule 10 fois moins nombreuse, mais gonflée à bloc.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«On a gagné un match, mais pas la série, a imagé le cofondateur de Respect Citoyens, Stéphane Lachance. On a quand même le droit de célébrer aujourd’hui parce qu’on a travaillé fort pour faire respecter la démocratie.»

L’assistance a remercié chaleureusement le gouvernement de la CAQ d’avoir «enlevé les clés» des mains de Bruno Marchand.

Plusieurs des personnes présentes ont tenu à spécifier qu’elles «veulent un moyen de transport en commun [structurant], mais pas à n’importe quel prix». Elles espèrent également que la solution proposée par la CDPQ desservira mieux l’entièreté du territoire.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’événement était organisé afin de solliciter des dons d’argent et de denrées pour La Bouchée Généreuse. Le nouveau parti municipal a également profité de l’occasion pour ajouter de nouveaux membres citoyens.

Attendue de pied ferme

Le tramway de Québec n’a pas fini de polariser, mais les deux groupes opposés s’entendent sur une chose: ils attendent le résultat de l’analyse de la Caisse de dépôt de pied ferme.

«J’ai hâte de voir quelle proposition ils vont faire au gouvernement. Ça fait des années qu’on mène des études qui ont toutes conclu que le tramway était le mode de transport à privilégier pour Québec, et ça ne devrait pas changer», a souligné Nora Loreto.

Le chef par intérim de Respect Citoyens, Marc Roussin, s’est dit heureux de voir que la Caisse a été mandatée pour déterminer quel est le bon projet pour les citoyens de Québec, mais il a tout de même émis une mise en garde.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«On va avoir une attitude d’ouverture complète. L’important, c’est qu’ils ne nous reviennent pas avec le même projet en disant: “C’est décidé, on y va”, mais qu’on ne nous consulte pas encore», conclut-il.

Son parti déposera un mémoire à la CDPQ pour faire valoir les arguments des citoyens à prendre en compte pendant l’analyse.