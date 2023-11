Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Sombre – Méditation sur les abîmes

Photo tirée du site web vuphoto.org

VU

Jusqu’au 3 décembre, du mercredi au dimanche, de midi à 17 h

Jean-Jacques Ringuette utilise la photographie comme « outil de construction du réel dans ses manifestations les plus intangibles », pour créer « un univers fantasmagorique évoquant les contrées sauvages de la psyché humaine ». « En donnant forme à l’expérience du regard à l’intérieur de soi et en se confrontant à ses peurs et à ses troubles, ses photographies s’éloignent de l’ordre visible pour mieux aborder la gravité de nos existences. »

► Gratuit, vuphoto.org

Véronic DiCaire

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

Du 13 au 15 novembre, 20 h

Véronic DiCaire débarque à Québec avec toutes ses voix, incarnant à elle seule les plus grandes personnalités du moment. « Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre au public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts, à l’occasion de ce spectacle mis en scène par Josée Fortier, plongeant la foule dans une ambiance rock et des solos intimistes. »

► 60 $, 65 $, 70 $, 75 $, theatrecapitole.com

Madra

Photo tirée du site web theatreperiscope.qc.ca

Théâtre Périscope

Du 14 au 25 novembre, 16 h ou 19 h 30

« À qui peut-on faire confiance avec nos enfants ? », voilà la question que pose ce texte de Frances Poet, traduit par Marc-André Thibault et mis en scène par Marie-Hélène Gendreau. « Parents dévoués, Maddy et Alex élèvent et protègent du mieux qu’ils peuvent Gabriel, leur fils de 3 ans. Un jour où Gabriel est gardé par sa grand-mère, un incident survient lors d’une sortie dans un café. Troublé, le couple remettra alors en question la confiance qu’il accorde à tous ceux qui l’entourent. » Cette pièce réunit sur scène Sylvie De Morais-Nogueira, Frédéric Blanchette, Louise Bombardier et Marc-André Thibault.

► À partir de 25 $, theatreperiscope.qc.ca

Karkwa

Photo tirée du site web imperialbell.com

Impérial Bell

Du 16 au 18 novembre, 20 h

Quelques semaines après la sortie de leur album Dans la seconde et à peine rentrés d’une tournée de spectacles en Europe, les membres de Karkwa montent sur scène à Québec. Il n’y a pas de doute, le retour du groupe était attendu et suscite l’enthousiasme ! Ces retrouvailles feront certainement place à la nostalgie, aux rires, au plaisir et à de nouvelles mélodies.

► 43 $, imperialbell.com

Dehors novembre

Palais Montcalm

16 novembre, 19 h 30

Le comédien Hubert Proulx et le musicien Vander, accompagnés de Jean-Sébastien Nicol (batterie) et de Jean-Denis Levasseur (saxophone, clarinette, harmonica, guitare), retracent l’histoire derrière la composition des chansons de l’album Dehors novembre, des Colocs, ainsi que le cheminement créatif d’André « Dédé » Fortin. C’est à l’automne 1996 que les chansons les plus marquantes de cet opus ont été enregistrées, dans un chalet en Estrie. Entre confidences et discussions passionnées sur le Québec et sur la vie, les textes et la poésie de cet album phare vous transporteront.

► 49 $, palaismontcalm.ca

Salon du livre des Premières Nations

Différents lieux de Québec

Du 16 au 19 novembre, horaire varié

La 12e édition du Salon du livre des Premières Nations réunira une vingtaine d’auteurs autochtones canadiens, dont plusieurs de la relève. Différentes activités se dérouleront dans trois lieux principaux : la Maison de la littérature, le Morrin Centre et la salle Multi de la coopérative Méduse. Rencontres avec le public, entrevues, ateliers, séances de dédicaces et spectacles littéraires sont au programme. En nouveauté, trois ateliers de création se tiendront dans le laboratoire du Morrin Centre : Histoire de famille, par Jocelyn Sioui, Écrire l’absurde, par J. D. Kurtness, et Comics Crash Course, par Walter Scott. Pour connaître la programmation complète ou réserver son billet (lorsque requis) : kwahiatonhk.com.

► Gratuit ou prix variés, kwahiatonhk.com

Roast de l’année 2023

ComediHa! Club

18 novembre, 19 h 30 (autres dates disponibles)

Vos humoristes préférés se réunissent pour fêter la fin de l’année 2023 en lui organisant un roast, à travers des blagues qui se moqueront des moments marquants des derniers mois. La soirée animée par Ouellet se tiendra en novembre et en décembre 2023, puis en janvier 2024. L’édition 2022 avait connu un immense succès, alors ne manquez pas votre chance d’assister à la plus récente mouture.

► 25 $, comedihaclub.com