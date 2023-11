L'ex-magnat de la mode Peter Nygard reconnu coupable d'agressions sexuelles

L'ex-magnat de la mode finno-canadien Peter Nygard a été reconnu coupable dimanche d'agressions sexuelles envers quatre femmes par un tribunal à Toronto.

Le jury, qui a délibéré près de cinq jours au terme d'un procès de sept semaines, l'a par ailleurs reconnu non coupable d'agression sexuelle envers une des femmes qui a témoigné au procès et non coupable de séquestration. Sa peine sera connue plus tard.

Plus de détails à venir.