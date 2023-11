Trafic de drogue: deux Sud-Coréens parmi 18 condamnés à mort au Vietnam

Deux Sud-Coréens et un Chinois ont été condamnés à mort au Vietnam ainsi que 15 Vietnamiens, pour trafic de drogue, à l'issue d'un procès cette semaine, a annoncé un média d'État.

Un total 18 personnes, ont été reconnues coupables d'avoir «illégalement stocké, négocié et revendu pour plus de 216 kg de drogues», par un tribunal local, a rapporté le média d'État Cong an Nhan dan sur son site samedi soir.

Le pays communiste d'Asie du Sud-Est a des lois antidrogues parmi les plus strictes au monde et garde le secret quasi total sur les exécutions.

Le groupe a été condamné pour avoir commercialisé illégalement plus de 216 kg de drogue entre mai et juin 2020, à l'issue d'un procès de quatre jours à Hô Chin Minh-Ville, au sud du pays.

Les deux Coréens, Kim Soon-sik, un ancien policier sud-coréen de 63 ans, et son compatriote Kang Seon-hok, 30 ans, ont été condamnés à mort.

Le citoyen chinois Li Tian Guan, 58 ans, et le chef présumé des opérations, le Vietnamien Le Ho Vu, 36 ans, ont aussi été condamnés à la peine capitale. Quatorze autres personnes ont été condamnées à mort dans le cadre de cette affaire.

Plus de 168 kg de «drogues variées» ont été confisqués, a indiqué le média, sans donner plus de précisions sur la nature des stupéfiants.

Les stupéfiants avaient été acheminés du Cambodge vers Hô Chin Minh-Ville, selon le témoignage du chef présumé des trafiquants, où une certaine quantité a été «consommée localement», tandis qu'une autre partie a été envoyée vers la Corée du Sud, selon le média Cong an Nhan dan.

La police a mis au jour le réseau en juillet à Hô Chin Minh-Ville, en fouillant un camion porte-conteneurs lors de son dédouanement avant son départ prévu vers la Corée du Sud, selon l'acte d'accusation. À l'intérieur, ils ont trouvé «40 paquets en plastique» contenant au total 39,5 kg de méthamphétamine.

Aucune indication n'a été donnée sur la date des exécutions.

Plus de 100 personnes ont été condamnées à mort au Vietnam l'année dernière, selon le Centre d'information sur la peine de mort, une ONG internationale.