29 ans plus tard, Pantera revient à Québec en 2024

Le groupe métal américain Pantera renouera enfin avec ses admirateurs de Québec, le 27 février 2024, au Centre Vidéotron.

Dernière étape d’une série de concerts en Amérique du Nord au mois de février, il s’agira de la première performance dans la capitale de la formation menée par Phil Anselmo depuis leur visite au Colisée, le 3 mars 1995.

Ce sera un minifestival de métal. Pantera sera précédé sur scène par Lamb of God, vu en juillet au Festival d’été, et d’autres groupes dont l’identité sera dévoilée plus tard.

Pantera, à qui on doit les succès Walk, Cowboys From Hell et Cemetary Gates, a fait la première partie de Metallica, l’été dernier, au Stade olympique de Montréal.

Les billets seront mis en vente vendredi à 10h avec une prévente la veille à la même heure pour les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron.