BOISVERT, Lucette



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 novembre 2023, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Lucette Boisvert, épouse de feu monsieur Fernand Roy, fille de feu madame Emma Paquin et de feu monsieur Wilfrid Boisvert. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mardi 14 novembre 2023, de 19h à 22h etde 9h à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise, Christian (Josée Morin), Jacques, Pierre (France Girard) et André (Shirley Ryan); ses petits-enfants: Charles Martel-Roy, Jean-Philippe Roy, Dimitri Martel-Roy, Anne-Marie Roy, Geneviève Roy et Marc-Antoine Roy; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Ophélie, Jackson, Emrick et Léonard; ses frères et sœurs: feu Gisèle (feu François Verret), feu Roger (feu Thérèse Fichault), feu Denise (feu Gaetan Caron), feu Jean-Paul (feu Louisette Mongrain), feu Gérard et Ginette (Eddy Cossette); ses beaux-frères et belles-soeurs : Diane Roy (feu Wilfrid Fex) et feu Réal (feu Réjane Lefebvre) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.