Alouettes : l’histoire des conquêtes

Après une disette de 13 ans, les Alouettes de Montréal s’apprêtent à disputer un premier match de la coupe Grey.

L’équipe de la Belle Province affrontera ce dimanche les Blue Bombers de Winnipeg pour les grands honneurs de la campagne 2023. Pour se mettre dans le bain, voici l’histoire des sept conquêtes de l’histoire de l’organisation montréalaise :

1949

La première conquête des Alouettes est survenue au 37e match de la coupe Grey. Il s’agissait également d’une première participation au match ultime d’une saison de la LCF pour la concession qui n’était vieille que de quatre saisons. Elle avait été fondée par Léo Dandurand, Eric Cradock et l’entraîneur de renom Lew Hayman en 1946.

En vertu d’un dossier de 12-8, les «Als» ont fini deuxièmes dans la Interprovincial Rugby Football Union, soit l’ancêtre de la section Est. Les Moineaux ont défait les Rough Riders d’Ottawa pendant la première étape des éliminatoires, qui était deux parties de type «aller-retour». Ils ont ensuite humilié les Tigers de Hamilton 40 à 0 en finale de section.

Le premier triomphe du club montréalais en était un de 28 à 15 face aux Stampeders de Calgary. C’était devant plus de 20 000 spectateurs et Varsity Stadium de Toronto.

1970

Les partisans ont dû attendre 21 ans avant de revoir leurs favoris soulever le gros trophée une deuxième fois. Entre temps, les Alouettes ont participé trois fois à la finale. La victoire de 1970 constituait une certaine surprise, considérant que les «Als» avaient raté les éliminatoires lors des trois campagnes précédentes et qu’ils avaient terminé troisièmes de leur section en saison régulière.

Dirigés par l’entraîneur-chef Sam Etcheverry, les Alouettes ont triomphé des Stampeders 23 à 10. Le match disputé au CNE Stadium, à Toronto, a été marqué par la condition désastreuse du terrain. Ce fut d’ailleurs le dernier match de la coupe Grey joué sur du gazon naturel jusqu’à l’affrontement de 1984.

Ce gain en 1970 allait marquer le début de ce qui est considéré par plusieurs comme la meilleure décennie de l’histoire du club.

1974

La troisième conquête des Alouettes fut encore réalisée contre une équipe de l’Alberta, mais cette fois aux dépens des Eskimos d’Edmonton.

Les «Als» ont alterné entre deux quarts-arrière pendant la campagne 1974, soit Jimmy Jones et Sonny Wade. C’est le premier qui a obtenu le départ contre Edmonton. Jones n’était cependant pas efficace et Wade l’a remplacé au deuxième quart, lorsque le pointage était de 7 à 0 en faveur des Eskimos. Les Alouettes ont finalement triomphé 20 à 7 et le pivot a mis la main sur son deuxième titre de joueur par excellence de la finale, lui qui avait aussi reçu cet honneur en 1970.

1977

Le fameux «Ice Bowl» de 1977 est resté gravé dans l’imaginaire collectif. Disputé au Stade olympique de Montréal, l’affrontement contre les Eskimos s’est soldé par un gain de 41 à 6 des Alouettes. C’est encore une fois l’état du terrain qui a toutefois retenu l’attention.

Deux jours avant le match, une tempête de neige a frappé la métropole québécoise. Les préposés au terrain ont mis du gros sel pour faire fondre la neige, mais la température a chuté le lendemain et une couche de glace s’est formée.

C’est notamment grâce au génie du demi défensif Tony Proudfoot que les Alouettes ont eu le meilleur. L’Américain a pensé à mettre des agrafes sous ses chaussures pour obtenir une meilleure traction et il a invité ses coéquipiers à faire de même. Cela a permis aux «Moineaux» d’avoir un avantage considérable et une domination des favoris de la foule s’en est suivie.

Il s’agit du troisième et dernier championnat des Alouettes dans les années 1970, eux qui ont participé à six matchs de la coupe Grey (1970, 1974, 1975, 1977, 1978 et 1979).

PIERRE-YVON PELLETIER/LES ARCHIVES/LE JOURNAL DE MONTREAL

2002

Après un changement de nom pour les Concordes (1982 à 1985), la disparition de l’équipe (1987 à 1995) et le retour de celle-ci via un déménagement des Stallions de Baltimore (1996), les Alouettes sont finalement remontés au sommet de la montagne au terme de la saison 2002.

Le club dirigé par l’entraîneur-chef Don Matthews était dominant, lui qui a notamment pris le premier rang de la section Est en vertu d’un dossier de 13-5-1. Les joueurs-vedettes étaient le quart-arrière Anthony Calvillo, le porteur de ballon Mike Pringle, le receveur Ben Cahoon et le demi défensif Barron Miles.

En grande finale, les «Als» ont défait les Eskimos 25 à 16 dans leur stade. Plusieurs se souviendront la parade qui a suivi deux jours plus tard dans les rues de Montréal. Environ 250 000 personnes se sont déplacées pour acclamer leurs champions.

REUTERS

2009

Entre la conquête de 2002 et celle de 2009, les Alouettes ont perdu en finale à trois occasions (2005, 2006 et 2008). À sa deuxième saison à la barre de l’équipe, l’instructeur-chef Mark Trestman a permis à son équipe de maintenir un dossier de 15-3 et de finir première dans l’Est.

Après avoir écrasé les Lions de la Colombie-Britannique 56 à 18 en finale de l’Est, les «Als» ont réussi une incroyable remontée pour remporter l’ultime match 28 à 27 contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Le club de l’Ouest menait 27 à 11 avec un peu moins de huit minutes à faire à la partie. L’attaque dirigée par Calvillo a inscrit deux touchés, dont un rendu possible par une interception de Jerald Brown. Tirant de l’arrière 27 à 25, les Alouettes ont obtenu le ballon pour une dernière séquence avec 1 min 45 s à faire.

Plusieurs attrapés importants ont suivi, mais la victoire était toutefois au bout du pied de Damon Duval. Avec cinq secondes au cadran, le botteur a raté une tentative de 43 verges. Toutefois, les Roughriders avaient un joueur de trop sur le terrain. Ils ont donc écopé d’une pénalité de 10 verges et Duval a obtenu une seconde chance. Il n’a pas raté son coup sur 33 verges et ainsi permis aux Alouettes de remporter la sixième coupe Grey de leur histoire.

REUTERS

2010

Un an plus tard, les deux mêmes équipes avaient rendez-vous pour un match à saveur de revanche. Les Alouettes ont encore triomphé, cette fois au compte de 21 à 18. Le club montréalais devenait la première équipe de la LCF à remporter deux matchs de la coupe Grey de suite en 13 ans.

Ce duel avec une fin beaucoup moins spectaculaire que le précédent a été marqué par la brillante performance du receveur Jamel Richardson. L’Américain a réussi huit attrapés pour 109 verges, recevant le titre de joueur par excellence de la partie.

Ce championnat fut le troisième et dernier de la carrière de Calvillo. Lui, Cahoon, Scott Flory et Anwar Steward sont les quatre membres de l’équipe à avoir soulevé la coupe Grey lors des trois dernières conquêtes de l’organisation.

1931 et 1944

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les Alouettes ne sont pas la première équipe «montréalaise» à avoir remporté la coupe Grey. Cet honneur revient aux Wingred Wheelers AAA de Montréal, qui ont renversé les Roughriders de Regina 22 à 0 le 5 décembre 1931 au State Percival-Molson. L’équipe amateur a existé de 1872 à 1936.

Le deuxième championnat appartient à la Navy St. Hyacinthe-Donnacona, un club amateur fondé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La formation qui disputait ses matchs au même endroit que l’édition actuelle des «Als» a remporté le précieux trophée en battant 7 à 6 les Wildcats de Hamilton le 25 novembre 1944, en Ontario.