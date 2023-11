Bernard Lemaire, vedette de la télé

Tout le monde l’ignore, mais Bernard Lemaire, le fondateur de Cascades, fut aussi une vedette de la télévision.

Mais une vedette qui s’appelait Raymond Laflamme pour les besoins de la série L’or et le papier, diffusée à Radio-Canada et en France (sur France 3). Ce Raymond Laflamme, qu’incarnait l’acteur Raymond Bouchard, c’était en réalité Bernard Lemaire, qui vient de mourir à l’âge de 87 ans. Ce personnage, qui était le calque de Lemaire, a profondément marqué Raymond Bouchard, tout comme le «vrai» Bernard Lemaire a marqué tous ceux qui ont travaillé avec lui à Kingsey Falls et dans les autres usines de Cascades.

Bernard Lemaire a pris sa retraite au moment où les dernières émissions de la série furent diffusées en France. Il venait d’avoir 56 ans lorsqu’il passa la main à ses frères Laurent et Alain. Mais c’est de Bernard que se souviennent surtout les Français qui travaillaient pour Cascades. Il avait bousculé leurs habitudes. Tout au long du tournage, Raymond Bouchard prit un malin plaisir à amplifier le comportement de Bernard Lemaire, voyant à quel point ce patron québécois surprenait les comédiens français. Il surprit tout autant les téléspectateurs de France 3.

C’est Andréanne Bournival, alors directrice des programmes de Radio-Canada, qui avait eu l’idée d’une série inspirée du fondateur de Cascades, authentique visionnaire du recyclage et de la gestion. Bernard Lemaire croyait dur comme fer à la gestion participative tout autant qu’il avait une foi aveugle dans le recyclage, deux pratiques dont on ne parlait guère à l’époque.

LES PORTES DISPARAISSENT

C’est ainsi, par exemple, que pour favoriser les relations entre la direction et le personnel, il imposait à tous les gestionnaires de Cascades de garder ouverte la porte de leurs bureaux. À un gestionnaire qui avait omis de se plier à cette directive, Bernard Lemaire lui-même, aidé d’un collègue, avait décroché la porte de son bureau pour l’envoyer en entrepôt.

Bernard Lemaire était convaincu que la «gestion participative» était la clé du succès de toute entreprise moderne. Il n’avait sûrement pas tort si l’on en juge par le cheminement de Cascades, qui recycle du papier depuis 1962. Le style de gestion de Bernard Lemaire, qu’il inculqua à ses frères Laurent et Alain, a fait des miracles. En 1964, une dizaine de personnes travaillaient à la vieille papetière «recyclée» de Kingsey Falls et le chiffre d’affaires de Cascades ne dépassait pas 300 000$. Aujourd’hui, Cascades génère des revenus de près de cinq milliards et compte 10 000 employés au Canada, aux États-Unis et en Europe.

C’est cette épopée industrielle, l’une des plus remarquables du Québec inc., que raconte la série L’or et le papier. En 1990, elle remporta le Gémeaux de la meilleure série, le réalisateur Jean Beaudin, celui de la meilleure réalisation, et Marina Orsini et Raymond Bouchard gagnèrent le Gémeaux des meilleurs premiers rôles féminin et masculin. Le soir du gala, Raymond Bouchard dédia son trophée à Bernard Lemaire. Il le méritait bien.

UNE ÉMISSION IRRÉSISTIBLE

