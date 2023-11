«Bleu Blanc Rouge»: les œuvres de Serge Lemoyne bientôt exposées chez Québecor

Certaines des œuvres les plus marquantes de l’artiste peintre Serge Lemoyne seront exposées au siège social de Québecor à compter de la semaine prochaine.

Fervent partisan des Canadiens de Montréal, Serge Lemoyne est considéré comme l’un des artistes postmodernes québécois les plus audacieux. Il a peint sa célèbre série Bleu Blanc Rouge dans les années 1970, en pleine gloire du Tricolore, n’utilisant que les couleurs de l’équipe pour la création de ces toiles.

Certains de ses acryliques, dont «Dryden» qui fait référence au célèbre masque du gardien de but Ken Dryden, peuvent être admirés au pavillon québécois du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Photo Stevens LeBlanc

Décédé en 1998, l’artiste peintre a exposé ses premières œuvres au MBAM à partir de 1965. Il a également, à la même époque, présenté des expositions solos au Musée d'art contemporain de Montréal, en plus de travailler à la conception de l'environnement discothèque du pavillon de la Jeunesse à l'exposition universelle de 1967, dans la métropole.

Étudiant à l'École des beaux-arts de Montréal de 1958 à 1960, Serge Lemoyne a participé au cours des années 1960 et 1970 à plusieurs manifestations d'art engagé. Ses œuvres figurent aujourd’hui parmi les plus prestigieuses collections d'art québécois et canadien contemporain et se retrouvent dans les plus importants musées du pays.

Sa pratique picturale fait suite aux débats qui ont opposé les Automatistes et les Plasticiens et se situe à mi-chemin entre le pop art et l'art engagé.

Le vernissage de l’exposition Bleu Blanc Rouge, de Serge Lemoyne, aura lieu sur invitation seulement, le lundi 20 novembre, à 18 h, à l’Espace musée du siège social de Québecor, à Montréal.