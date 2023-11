D'ANJOU, Monique Thériault



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 28 octobre 2023, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Monique Thériault. Elle était la fille de feu dame Eugénie Beaupré et de feu monsieur François Thériault. Originaire de Saint-Pacôme, elle demeurait à L'Islet depuis de nombreuses années. Elle était la conjointe de feu monsieur Thomas D'Anjou. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres proches. La famille tient à remercier le personnel du Foyer D'Youville de Montmagny pour les bons soins prodigués. Un merci particulier à ses voisins, Suzanne St-Pierre et Pierre Bélanger pour le soutien apporté depuis de nombreuses années, ainsi qu'au Taxi Pelletier de L'Islet. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 17 novembre 2023, à compter de 9h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du complexe funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la :