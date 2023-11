Dessercom rachète officiellement Airmedic pour 54M$

L’entreprise de transport médical d’urgence basée à Lévis Dessercom a officialisé l’acquisition d’Airmedic pour une somme de 54M$, lundi après-midi.

Airmedic s’était mise à l’abri de ses créanciers au cours du mois de juillet, dans le cadre de la débâcle financière du Groupe Huot et de son propriétaire, Stéphan Huot. L’homme d’affaires était devenu l’un des deux actionnaires du service de transport d’urgence en 2012.

Cette transaction vise à «assurer la pérennité» et à «poursuivre [la] croissance» de l’entreprise de transport médical aérien implantée partout au Québec. L’opération a été financée en partie par Investissement Québec et le Mouvement Desjardins.

«Airmedic est la seule entreprise privée à offrir un service d’assistance médicale et de transport aéroporté sécuritaire et adapté à toute situation d’urgence», souligne Dessercom par voie de communiqué, pour expliquer sa décision.

La compagnie, dont le siège social se trouve sur la Rive-Sud de Québec, se félicite également d’avoir pu garder Airmedic, qui a été fondée à titre d’organisme à but non lucratif en 2000, sous propriété québécoise.

Transition nécessaire

«Nous sommes heureux de regarder vers l’avenir avec un partenaire qui œuvre dans les services préhospitaliers d’urgence depuis 40 ans et qui partage nos valeurs. [...] Dessercom apportera une stabilité et saura guider la direction afin d’approfondir et de développer plusieurs projets», fait valoir la cheffe de la direction d’Airmedic, Sophie Larochelle.

Dessercom confirme également que les 150 employés de terrain et l’équipe de gestion de sa nouvelle acquisition demeureront en place. Le spécialiste du transport médical d’urgence aéroporté exercera toujours ses activités comme une entité autonome à partir de sa base opérationnelle de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal.

Plus de détails suivront...