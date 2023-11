Disparition du territoire agricole: une majorité de Québécois veut freiner l’étalement urbain

Une grande partie des Québécois (69 %) pense qu’il serait temps de freiner l’étalement urbain qui réduit le territoire agricole et favoriser plutôt les constructions dans des zones déjà habitées.

C’est ce qu’a révélé un sondage Léger publié lundi par Équiterre, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), la Coopérative pour l’Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ), Protec-Terre et Vivre en Ville.

«Nos terres cultivables disparaissent sous le béton au nom du développement industriel ou de l’étalement urbain. Résultat? On perd une ressource stratégique rare et non renouvelable dont la fonction essentielle est de nous nourrir», ont affirmé les membres de l’Alliance par communiqué.

Depuis 1998, ce serait 57 000 hectares qui ont été amputés à la zone agricole québécoise, ce qui représenterait 40 patinoires de hockey par jour, d’après les organismes.

Ainsi, 74 % des Québécois sondés pensent qu’il est urgent d’intervenir pour assurer la protection des terres agricoles qui sont convoitées pour le développement de logements ou industriel.

«Au Québec, on comprend que la fonction fondamentale d’une terre agricole, c’est de nous nourrir. Tant que des actions politiques cohérentes ne seront pas prises en ce sens, la destruction de notre grand jardin collectif se poursuivra», ont expliqué les organisations.

Près de 87 % des répondants appuient aussi l’idée d’offrir des mesures de soutien financier pour assurer un accès à la terre pour la relève agricole.

«La relève agricole n’a plus les moyens d’accéder aux terres, dont les prix, 10 fois plus élevés qu’il y a 25 ans, continuent d’augmenter sous le poids de la spéculation, l’accaparement et l’étalement urbain», a-t-il été souligné.

Le coup de sonde a été mené auprès de 1006 Québécois du 28 septembre et 2 octobre 2023.

