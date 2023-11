Donald Trump et Tucker Carlson font rêver les extrémistes: le cauchemar américain

Alors que Joe Biden joue les équilibristes dans le conflit entre Israël et le Hamas, son adversaire présumé évoque déjà d’éventuels colistiers pour la campagne 2024.

La semaine dernière, le 45e président laissait entendre qu’il pourrait considérer Tucker Carlson.

Trump et Carlson: une relation houleuse

Pendant le procès qui opposait la compagnie Dominion Voting Systems à Fox News plus tôt cette année, on a dévoilé un nombre considérable de messages privés rédigés par des vedettes du réseau.

Nous avions alors pu y déceler toute l’hypocrisie de plusieurs d’entre elles qui, après avoir relayé les mensonges de l’ancien président à leur auditoire, reconnaissaient la défaite de Trump en 2020.

Plusieurs des courriels ou textos de Tucker Carlson ne laissaient planer aucun doute sur ce qu’il pensait de l’homme d’affaires new-yorkais. Carlson le considérait comme particulièrement mauvais, uniquement bon à détruire des choses: «He’s the undisputed world champion of that». Rien de moins qu’un champion du monde en la matière!

Plus dur encore, l’ancien animateur a reconnu détester passionnément Trump, le qualifiant de destructeur démoniaque: «He’s a demonic force, a destroyer. But he’s not going to destroy us». Il affirmait alors avoir rêvé du moment de son départ de la Maison-Blanche pendant quatre ans.

Un duo de choc

Dès que la nouvelle d’une possible alliance entre les deux ténors démagogues a commencé à circuler, c’est tout ce qui grouille chez les conservateurs radicaux et au sein de l’extrême droite qui a commencé à rugir. Trump et Carlson semblent se complaire dans le chaos et leur rhétorique est similaire.

Non seulement les deux hommes savent galvaniser leurs partisans, mais ils se compléteraient bien. Là où Trump est impulsif et sanguin, Carlson est stratégique et calculateur. Plus dangereux que Trump, Carlson sait exactement ce qu’il fait.

Le duo s’est déjà réuni l’été dernier. Alors que Trump levait le nez sur le premier débat républicain, il accordait une entrevue à Carlson sur X (anciennement Twitter). Ignorant la divulgation de ses messages haineux à l’endroit de l’ancien président, l’animateur a plutôt affirmé qu’il l’aimait.

Rien n’est décidé encore, mais nous savons que les deux hommes ne reculent jamais devant une bonne affaire et que les moyens pour parvenir à leurs fins importent peu. Si on ajoute le pouvoir politique à l’appât du gain, ils seront prêts à tout.

Nos voisins en sont là en 2023. Un ancien président dont plusieurs collaborateurs se sont retrouvés derrière les barreaux, un ancien président qui n’en finit plus de régler ses comptes devant les tribunaux, pourrait s’associer à un animateur considéré comme trop corrosif pour un réseau condamné à payer 787 millions pour ses mensonges.

Le plus effrayant? Ils courtisent tous les deux l’extrême droite et leurs partisans ne demandent qu’à les croire sur parole. Pour peu que l’on connaisse l’histoire du 20e siècle, on sait où ça peut mener...