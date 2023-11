[EN PHOTOS] L’Hôtel-Musée Premières Nations ajoute 24 nouvelles chambres à son offre de service

L’Hôtel-Musée Premières Nations à Wendake a procédé lundi à l’inauguration officielle de son agrandissement qui a permis d’ajouter 24 nouvelles chambres et d’agrandir des salles de conférence pour un investissement de 13 M$.

Ces nouvelles chambres s’ajoutent aux 55 déjà existantes. Les travaux avaient été amorcés au printemps 2022.

«L’hôtel est déjà reconnu pour être un lieu d’hébergement touristique d’envergure dans la région de Québec. On est devenu un incontournable. Avec l’agrandissement de notre hôtel, on a ajouté 24 chambres, deux salles de conférence. Cela nous positionne favorablement pour le marché corporatif et d’affaires», a déclaré le Grand chef Rémy Vincent.

«Les nouveaux espaces arrivent à point pour répondre aux besoins actuels. (...) Toutes les conditions sont réunies pour accueillir encore plus de visiteurs dans les prochaines années», a-t-il ajouté.

Selon le chef Denis Bastien, responsable du tourisme, la rénovation des chambres existantes devra attendre un peu en raison des dépassements de coûts attribuables à l’agrandissement de l’hôtel.

L’ajout de nouvelles chambres étaient nécessaire, dit-il, dans un contexte de rentabilité financière.

«Il y a la demande et il y a aussi une question de rentabilité. Il faut un minimum de chambres pour qu’un hôtel soit rentable. Quand nous avons réalisé le projet à l’origine, nous savions que nous étions limite. On avait prévu l’espace pour éventuellement faire un agrandissement et ainsi rendre la rentabilité plus intéressante», a poursuivi M. Bastien.

Parmi les autres changements qui ont été effectués, il y a l’agrandissement du restaurant La Traite par l’ajout d’une verrière sur deux étages. Éventuellement, l’hôtel pourrait aussi diversifier son offre de services avec l’aménagement de spas et l’ouverture d’un centre de massothérapie.

«Si on veut favoriser la rétention de la clientèle, ça prend quelque chose pour les faire rester plus longtemps», a indiqué M. Bastien.

L’Hôtel-Musée Premières Nations a été inauguré en 2008 avec pour mission d’offrir une expérience de séjour immersive, en mettant en avant les traditions et les coutumes de la Nation huronne-wendat en s’inspirant de l’histoire et de la modernité.

Pour le Grand chef Vincent, cet établissement est une source de fierté au sein de la communauté.

«Cela nous représente. Quand les gens arrivent ici, ils viennent voir l’hôtel, le musée. C’est notre moteur. C’est notre locomotive. Ça fait marcher la Sagamité, ça fait marcher le site huron-wendat, ça fait marcher nos petits commerçants», a-t-il poursuivi.

Autre exemple, le parcours nocturne Onhwa’Lumina représente une raison de plus pour les touristes de rester plus longtemps à Wendake, ce qui est bénéfique pour l’ensemble du tissu économique.