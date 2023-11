Stéphane Jean (photo), vice-président réseau de partenaires chez Jobillico et ambassadeur de la Fondation Réno-Jouets, a accepté la présidence d’honneur de l’encan interactif charitable de Réno-Jouets afin d’offrir la magie du jeu à tous. En cours depuis le 3 novembre dernier, l’encan se poursuivra jusqu’au 24 novembre, alors que les profits amassés permettront à la Fondation Réno-Jouets de financer ses dons de Noël et son dépouillement, lequel se tiendra en février 2024. Plus de 200 lots, pour tous les budgets, sont déjà à l’encan et d’autres s’ajouteront d’ici la clôture. Pour participer à l’encan charitable : https://www.macause.com/renojouets.

Grimpons l’espoir

Cette année encore, le Groupe Garneau Thanatologue s’est impliqué dans l’activité de financement de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division Chaudière-Appalaches, sous le thème Grimpons pour l’espoir. Voici, sur la photo, les cinq « athlètes » du Groupe qui ont gravi ensemble, à 200 reprises, le mont Lauzon (Centre de plein air de Lévis). Leur contribution s’ajoute évidemment à celles des autres participants et participantes. La cinquième présentation de l’événement a permis d’amasser au total 42 000 $. De gauche à droite : Mathieu Cloutier, Sébastien Turcotte, Simon Garneau, Francis Drouin et Michel Sasseville.

Vague de solidarité

Le principal et le plus important événement de financement du Centre Durocher, le cocktail-bénéfice, s’est à nouveau transformé cette année en une immense vague de solidarité envers les enfants de la Basse-Ville de Québec, le 8 novembre dernier, lors de sa 49e présentation. Sous la présidence d’honneur de Yan Boudreau, président fondateur de Medway, c’est une somme de plus de 215 000 $ qui a été amassée et qui permettra au Centre Durocher de fournir un large éventail de services et d’activités à des prix accessibles aux enfants et à leurs familles en finançant, entre autres, de l’aide alimentaire et vestimentaire, le programme estival l’Été Durocher, les activités parascolaires, le programme de psychomotricité pour les bambins et leurs parents, ainsi que les activités et événements spéciaux. Sur la photo, les gouverneurs du Centre Durocher accompagnés du président d’honneur, Yan Boudreau, président fondateur de Medway ; Pierre Morin, directeur général du Centre Durocher, et Éric Cadorette, directeur adjoint.

Une première

Bravo à Rouillier, agence de communication du 1200, avenue Saint-Jean-Baptiste, à Québec, qui a été nommée récemment « Entreprise de services de l’année » au congrès de l’Association de l’exploration minière de Québec 2023. Ce prix, décerné pour la 1re fois à une agence de communication, souligne les accomplissements exceptionnels d’une entreprise de services qui a joué un rôle majeur dans le développement de l’exploration minière au Québec ou ailleurs. Manon Rouillier, qui a fondé en 2009 son agence qui se spécialise dans les secteurs minier, manufacturier et industriel, siège à titre de présidente du conseil d’administration des chapitres du Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue de l’organisme Women in Mining. Sur la photo de gauche à droite : Manon Rouillier, présidente de Rouillier, et Amélie Gagnon, directrice des opérations et associée chez Rouillier.

Anniversaires

Robert Mercure (photo), directeur général de Destination Québec cité et ex-directeur général du Fairmont Le Château Frontenac, 64 ans... Johanne Mailloux, de Québec, conjointe de Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective... Whoopi Goldberg, actrice de théâtre et de cinéma, 68 ans... Pierre Arcand, ex-député de Mont-Royal (PLQ), 72 ans... Gilbert Perreault, joueur de centre de la LNH (1970-87 : Sabres), 73 ans.

Disparus

Le 13 novembre 2022 : Gilbert Patenaude (photo), 75 ans, figure marquante de la musique au Québec, connu pour avoir été le premier directeur musical des Petits Chanteurs du Mont-Royal, poste qu’il a occupé pendant 38 ans (1978 à 2016)... 2020 : Pierre Mercier, 83 ans, député libéral de la circonscription de Bellechasse de 1973 à 1976... 2017 : Bobby Doerr, 99 ans, ancienne gloire des Red Sox de Boston... 2016 : Leon Russell, 74 ans, pianiste américain, véritable légende du rock... 2015 : Georges-Hébert Germain, 71 ans, écrivain, l’une des plus belles plumes du Québec... 2010 : Renato Larosa, 75 ans, propriétaire fondateur du restaurant Café D’Europe à Québec pendant 45 ans... 2009 : Michel Coulombe, 54 ans, pharmacien propriétaire Jean Coutu (Lévis)... 2009 : Raymond Puchol, 72 ans, ex-responsable des officiels mineurs au Colisée (LNH)... 1998 : Michel Trudeau, 23 ans, le plus jeune frère de Justin Trudeau, premier ministre du Canada.