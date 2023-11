Accrochez votre manteau au Mur de la gentillesse afin de le donner à quelqu’un dans le besoin

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Le matin même de l’inauguration d’une initiative qui facilite le don d’anoraks et de vêtements chauds aux gens dans le besoin, un crochet de patère avait déjà cédé sous le poids des premiers manteaux. Avec la recrudescence de l’itinérance, un nombre record de personnes dans le besoin est attendu.

Les responsables devront donc retourner à la quincaillerie pour trouver des pinouches métalliques capables de soutenir cette générosité !

C’était ce lundi le lancement de ce «manteau-thon» appelé les Murs de la gentillesse et organisé par Renaissance au bénéfice de l’Accueil Bonneau à Montréal et d’Itinérance Zéro à Gatineau. Les gens sont ainsi appelés à donner un manteau en l’accrochant à un de ces murs.

À l’angle de Masson et Iberville, il y avait tellement de journalistes, de cameramans et de politiciens par pied carré sur le trottoir que cela générait un îlot de chaleur temporaire. Preuve que le sujet préoccupe et est devenu politique.

C’était un matin frigorifique idéal pour l’évènement et, un peu en retrait, quelques relationnistes de presse au nez rougi se dandinaient.

«On a distribué 1700 manteaux l’an dernier à notre vestiaire et, avec l’itinérance en hausse, j’ai bien peur qu’on risque d’en distribuer au-delà de 2000 cet hiver», me dit Fiona Crossling, la directrice générale de l’Accueil Bonneau.

C’est justement 2000 manteaux, par rapport à 1000 l’an dernier, que les Murs de la gentillesse espèrent attirer.

Louis-Philippe Messier

Comment ça marche

Vous avez un bon manteau chaud qui dort dans votre garde-robe? Au lieu de vous en servir pour appâter les mites, vous pouvez l’accrocher à un Mur de la gentillesse.

Deux fois par jour, un «coursier de la gentillesse» viendra les récupérer pour emporter le tout jusqu’à l’Accueil Bonneau qui, l’hiver durant, habille sa clientèle pour lui éviter l’hypothermie.

Si votre entreprise se concerte et réunit une soixantaine de manteaux, prière alors de ne pas venir tester la solidité des crochets avec cette manne, mais de plutôt mener le lot directement à l’Accueil Bonneau (où ils seront comptabilisés).

Quiconque se retrouve sans le sou et mal pris d’un point de vue vestimentaire peut aussi carrément se servir aux crochets, qui seront là jusqu’au 26 novembre.

Nouveauté cette année: vous pouvez acheter des cartes cadeaux Renaissance et les laisser dans des boîtes à dons pour L’Accueil Bonneau... qui en remettra à certains de ses clients.

«Ça permettra aux gens de s’acheter des bottes, des pantalons, autre chose que des manteaux, à leur choix», m’explique Éric St-Arnaud, le directeur général de Renaissance.

À Montréal, les murs sont aménagés à l’angle des rues Sainte-Catherine et Bourbonnière, Iberville et Masson, Bellechasse et Christophe-Colomb, Clark et Saint-Viateur. À Gatineau, le Mur est en face de l’ancienne caserne de pompiers au 230, boulevard Saint-René Est.