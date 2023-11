Ils créent l'alliage d’aluminium le plus résistant au monde

Trois jeunes entrepreneurs dans la vingtaine ont conçu un alliage d’aluminium de très haute résistance au fort potentiel industriel. Dans un premier temps, Ferreol Technologies veut attaquer le marché de l’industrie du ski pour ensuite explorer des domaines encore plus porteurs, soit l’automobile et l’aérospatiale.

Le choix de viser d’abord l’industrie du ski n’est pas un hasard. Ferreol Technologies, fondée en 2022, est une société dérivée de Ferreol Skis, la première entreprise que les trois associés ont fondée il y a quatre ans, et qui a mis au point des skis alpins de haute performance certifiés carboneutres.

«C’est en cherchant le moyen de rendre nos skis encore plus écoresponsables qu’on a développé un alliage à base d’aluminium et de scandium, un résidu minier revalorisé. Des experts avec qui on a travaillé nous ont alors fait réaliser qu’on avait mis au point l’alliage le plus résistant au monde», explique Jonathan Audet, cofondateur de Ferreol Technologies avec Félix Lapointe et Étienne Boucher. L’entreprise est lauréate du premier prix au concours des Bourses Pierre-Péladeau, assorti d'une somme de 75 000$.

Une réponse positive

Après avoir déposé une demande de brevet sur leur innovation, les associés sont allés voir les principaux fabricants de skis à travers le monde pour leur présenter leur nouvelle solution.

«Ils ont tous signé une lettre d’intention, affirme Félix Lapointe. C’est un vaste marché qui s’ouvre à nous. Il y a plus de quatre millions de paires de skis qui sont fabriqués chaque année dans le monde.»

Au-delà de ses qualités de performance, le nouvel alliage vient aussi résoudre un enjeu d’approvisionnement pour l’industrie. «Comme manufacturier de skis, on est bien placés pour savoir qu’il n’existait jusqu’à maintenant qu’un seul alliage assez bon pour la fabrication de skis. Il y avait un besoin dans le marché pour une nouvelle solution à valeur ajoutée en termes de propriétés mécaniques et d’écoresponsabilité», explique Jonathan Audet, qui termine une maîtrise en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke.

La commercialisation devrait débuter dès 2024. Les trois associés travaillent actuellement à mettre au point leur stratégie industrielle. «Une certaine portion de la transformation pourrait être faite ici, le reste à l’étranger. Toutes les options sont sur la table», affirme Jonathan Audet.

«Notre chance, c’est d’être appuyés par de bons partenaires comme Rio Tinto Alcan et le CQRDA [Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium] et l’Université de Sherbrooke où l’on a mené le projet de recherche pour développer notre alliage», ajoute-t-il.

Bourses Québecor

Les entrepreneurs bénéficient également de l’accompagnement du Fonds AsterX, la cellule de capital de risque mise sur pied par Québecor.

«L’obtention de la bourse a été un véritable tremplin pour nous. On a pu terminer la R&D et procéder à une étude de performance. Grâce à l’accompagnement, on a aussi peaufiné notre modèle d’affaires pour amener notre innovation à l'international», explique Félix Lapointe, qui, après des études en génie mécanique, s’est inscrit au MBA en gestion des entreprises à l’Université Laval.

L’aventure ne fait que commencer pour ces trois entrepreneurs qui ont le bonheur de combiner trois passions: le génie, le ski et l’entrepreneuriat.