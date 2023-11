Imaginez le club qu’on aurait si Kent Hughes était arrivé un an avant

Avez-vous déjà imaginé un peu à quel point le Canadien serait déjà ailleurs si Kent Hughes était arrivé un an avant?

C’était mémorable le parcours en séries éliminatoires en 2021 avec le but à la Fête nationale, le brio de Carey et Shea Weber qui dominait alors qu’il était blessé de partout.

Mais évidemment, même les fans inconditionnels du CH vont admettre que c’était une illusion. C’était si près, mais si loin. Tampa Bay n’a pas eu à trop forcer pour gagner en cinq matchs en finale. Le Canadien avait remporté 24 de ses 56 matchs cette saison-là.

Bref, non, l’équipe n’allait pas dans la bonne direction, même si cette magie en séries pouvait le laisser croire.

Emballement

Et Marc Bergevin était au courant que cette magie n’allait pas se répéter facilement. Il savait que Weber et Carey s’en allaient.

Pour ne pas briser l’espoir des amateurs, et pour sauver sa job, il s’est donc beaucoup trop emballé durant la saison morte.

Joel Armia sortait d’une saison de sept buts, mais il avait été excellent en séries. Donc: 13,6 M$ durant quatre ans.

Ça prenait de l’attaque et quand personne ne voulait toucher à Mike Hoffman, Bergevin lui, voulait du talent offensif, donc lui a donné 13,5 M$ pour trois ans.

Les Hurricanes lui ont volé Jesperi Kotkaniemi, Phillip Danault a signé avec les Kings et Bergevin s’est retrouvé avec le bec à l’eau. Le directeur général s’est donc empressé de trouver un centre pour son top six et on s’est retrouvé avec Christian Dvorak, contre un choix de première et deuxième ronde. Ç’a été sa dernière transaction avec le Canadien. Dvorak n’est malheureusement pas un top six.

Et durant sa dernière année, Bergevin avait aussi donné 38,5 M$ à Josh Anderson pour cinq ans, et 39 M$ à Brendan Gallagher pour six ans.

Non, Marc Bergevin n’a pas été mauvais à temps plein durant sa dernière année. Il s’est entendu à long terme avec le futur capitaine Nick Suzuki, il a offert un contrat à David Savard et il s’est entendu avec Arber Xhekaj.

Un club bien différent

Hypothétiquement, si Kent Hughes était arrivé avant la saison 2020-2021, à quoi ressemblerait l’équipe aujourd’hui?

J’adore Gallagher, mais si la direction avait le choix entre lui et Danault, je suis pas mal convaincu que Hughes aurait choisi Danault, surtout à 1 M$ de moins.

Si Marc Bergevin n’avait pas fait fulminer la direction des Hurricanes avec son offre hostile à Sebastian Aho en 2019, c’est très probable que l’offre hostile pour Jesperi Kotkaniemi en 2021 ne serait jamais arrivée.

Après avoir marqué un but en 26 matchs à Columbus, Josh Anderson n’aurait peut-être pas reçu un gros contrat de cinq ans.

Et jamais Joel Armia n’aurait été mis sous contrat à long terme avec un aussi autant d'argent alors que les équipes recherchent de la flexibilité sur la masse salariale.

Un top six

Le CH se retrouverait donc avec Suzuki, Caufield, Dach, Danault, Kotkaniemi, Newhook et Monahan pour essayer de former un top six.

Pas obligé de glisser un Anderson, un Dvorak ou un Slafkovsky à travers les deux premiers trios. On l’a vu encore mieux depuis deux matchs. Si défensivement, ça tient, c’est le manque de créativité offensive sur les deux premières lignes qui cassent le CH. Anderson, Dvorak et Slafko travaillent fort, mais ils ne peuvent pas jouer sur les deux premiers trios. Ils cassent trop souvent de belles percées offensives de leur club en prenant de mauvaises décisions avec la rondelle.

Mais si Hughes était arrivé avant, Slafkovsky ne serait sûrement pas là, puisque le Canadien n’aurait pas été aussi mauvais il y a deux ans et n’aurait pas eu un aussi bon choix. L’an dernier non plus.

Ce qui serait encore plus intéressant, c’est qu’avec ces meilleures décisions, on retrancherait 10,95 M$ de salaire par année (Anderson, Armia et la différence entre Gallagher et Danault). Ça donne un méchant beau chèque pour signer un gros joueur, admettons pour mener l’avantage numérique à la ligne bleue.

C’est beaucoup de si. Mais le CH serait ailleurs. C’est clair.