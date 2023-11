Julie Trépanier, nouvelle avocate dans «Indéfendable»: «J’attends depuis février pour en parler!»

La comédienne Julie Trépanier est soulagée de pouvoir enfin parler du rôle important qu’elle a décroché dans la quotidienne judiciaire Indéfendable.

Dès janvier, elle rejoindra le cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins et campera l’avocate criminaliste Kim Nolin, une femme à l’«énergie masculine assumée» qui ne s’en laisse imposer par personne, même par sa clientèle de criminels «professionnels», dont des trafiquants.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Ces neuf derniers mois, Julie Trépanier a dû garder le secret – du moins publiquement –, à propos de ce nouveau rôle dans la fiction la plus populaire de TVA. Elle tourne depuis la fin juillet.

«J’attends depuis février pour en parler!» a-t-elle souligné à l’Agence QMI dans un éclat de rire, disant avoir été invitée à auditionner.

«Ça m’a beaucoup surprise, je ne m’attendais pas à être considérée pour un si gros rôle. Mais j’ai tout donné en audition.»

Me Kim Nolin est dans les faits une ancienne stagiaire au sein de la pratique d’André Lapointe (Michel Laperrière) et de Léo MacDonald (Sébastien Delorme). Elle est partie huit ans plus tôt après être tombée amoureuse d’un avocat de Sherbrooke, mais comme monsieur l’a trompée avec leur courtière immobilière, elle voit une occasion de revenir dans la métropole au moment où elle défend une cliente liée à une affaire impliquant Léo. Cette affaire est celle de conjoints qui s’accusent mutuellement de violence envers leurs enfants. Léo défend le père et Kim la mère.

De fil en anguille, Me Nolin, qui n’a pas d’enfant, joint les rangs du cabinet et collabore aussi avec Inès (Nour Belkhiria) et Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé). Avec Frédéric (Martin-David Peters), le courant passe moins bien.

Celle qui s’est illustrée dans les séries Classé secret, Mégantic et Désobéir: le choix de Chantale Daigle a un beau «terrain de jeu» à explorer avec ce personnage, d’autant plus que celui-ci est «nuancé», dit-elle, soit à la fois fort et sensible.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Kim est une battante, une femme qui a du cran et qui dit ce qu’elle pense. Ce que j’aime le plus, c’est que oui, elle est comme ça, elle est très bonne dans son travail, elle prend sa place et est respectée dans un univers dur, mais on voit aussi que c’est une femme chaleureuse, charismatique et empathique. Elle n’est pas cruelle, froide ou distante, au contraire. Elle est sensible aussi. Elle vit des épreuves, notamment à la fin de la deuxième saison, et son armure craque.»

Des capacités insoupçonnées

Comme on le sait, tourner dans une série quotidienne requiert une hygiène de vie semblable à celle d’un athlète. Julie Trépanier s’est bien adaptée à son nouveau mode de vie et s’est même découvert des capacités jusque-là insoupçonnées.

Joël Lemay / Agence QMI

«Je pensais que la pression allait être constante, que j’allais être fatiguée et que je n’aurais plus de vie. Ce n’est pas comme ça du tout. Le plateau est extrêmement agréable, je me suis liée d’amitié avec plein de gens, il y a une superbe atmosphère, il n’y a pas de tension et c’est coopératif. Pour les textes, ça va bien, je les reçois assez d’avance. Je me découvre des forces que je ne pensais pas avoir, comme quand on filme des procès et que j’ai beaucoup de textes à apprendre.»

Julie Trépanier, qui a longtemps fait carrière en anglais, sera davantage reconnue dans la rue ou quand elle fera ses emplettes à partir de janvier, 1,5 million de fidèles regardant chaque jour les intrigues d’Indéfendable, série qui est présentée du lundi au jeudi, à 19h, à TVA.