La chaîne de restaurants Blaxton s’installera à Laurier Québec en 2024

La chaîne Blaxton Pub & Grill poursuit son expansion et ouvrira un septième restaurant, cette fois-ci dans le centre commercial Laurier Québec, à proximité du magasin Sports Experts.

Blaxton possède déjà quatre restaurants en activité: rue Cartier, à l’aéroport de Québec, dans le quartier Lebourgneuf et à Lévis. En 2024, la chaîne ouvrira deux succursales, soit une au Centre Vidéotron, en février, et une autre à Laurier Québec, en octobre. Pour ce qui est du Blaxton de Trois-Rivières, l’ouverture est annoncée au début de 2025.

Cela porte à sept le nombre de restaurants de la chaîne. Ses fondateurs, Peter Sgobba et Antoine Rouleau continuent leur plan de croissance qui est de 40 restaurants au Québec d’ici les huit prochaines années à raison de trois à quatre ouvertures par année.

Le plan d’expansion dans les provinces canadiennes et les États-Unis sera mis en œuvre d’ici 5 ans. Dans le but de soutenir sa croissance, Blaxton Franchise Canada, franchiseur des restaurants Blaxton, annoncera sous peu l’ouverture de sa cuisine centrale et de son centre de distribution dans la région de Québec.

Le premier restaurant Blaxton a ouvert ses portes sur la rue Cartier à Québec en avril 2013 suite à la conversion du restaurant Le Turf.

Laurier Québec

Au centre commercial Laurier Québec, le restaurant de 300 places occupera un nouveau local au 3e étage, dans l’atrium, où était situé autrefois le Sears avant d’être démoli. L’investissement s’élève à près de 2,5 M$. La construction débutera en mai prochain.

«Au printemps dernier, nous avons été approchés par Laurier Québec qui désirait avoir un Blaxton. Nous avons visité le local et nous avons pris soin d’analyser le marché», a dit M. Rouleau.

Selon lui, chaque Blaxton à Québec dessert une clientèle spécifique.

«Chaque Blaxton a sa clientèle dédiée. Donc, nous ne sommes pas inquiets de perdre des clients», a-t-il ajouté.

C’est la première fois que la chaîne s’installe dans un centre commercial.

«On voit que le modèle Blaxton peut être implanté n’importe où», a-t-il poursuivi.

Les plans ont été confiés à la firme d’architecture Agence Spatiale. L’ouverture est prévue le 1er octobre prochain.

« Nous allons créer un environnement chaleureux et moderne pour que nous soyons un arrêt incontournable pour les visiteurs de Laurier Québec. La qualité des ingrédients et le savoir-faire de Blaxton Pub & Grill en feront une destination culinaire et d’ambiance pour le secteur de Sainte-Foy/Sillery par le fait même», a affirmé Éric Nadeau, copropriétaire du Blaxton Laurier.

«Laurier Québec a toujours eu à cœur d’encourager les entrepreneurs québécois, en particulier les gens de notre belle ville. Blaxton Pub & Grill est une bannière fondée chez nous et nous sommes fiers de les accueillir. Il s’agit en plus d’un accord parfait avec la clientèle de Laurier Québec», a ajouté de son côté Donald Larose, vice-président, Gestion de propriété, Commerce de détail, région du Québec chez JLL.