La Maison Smith a 10 ans: la demande ne dérougit pas

En dix ans, La Maison Smith a réussi à s’enraciner dans le quotidien des gens de Québec. Pour souligner cet anniversaire, elle lance un café spécial, le Smithville.

Le succès de cette entreprise de Québec ne se dément pas. En 10 ans, elle a vu naître 10 succursales, dont une unité mobile.

Encore aujourd’hui, il ne se passe pas une semaine sans que les propriétaires soient sollicités pour ouvrir de nouvelles succursales.

Pourtant, à l’origine, il ne devait y avoir qu’une seule Maison Smith: la première qui a ouvert ses portes en 2013, à Place-Royale, dans le Vieux-Québec. Toutefois, la famille s’est agrandie sous la pulsion de trois entrepreneurs visionnaires et dynamiques, soit Jérôme Turgeon, Véronic Pelletier et Mathilde Plante-St-Arnaud.

Photo Diane Tremblay

L’entreprise est propriétaire de ses succursales et elle compte le rester.

«On préconise le modèle corporatif parce qu’on ne veut pas s’enfermer dans un carcan», a exprimé M. Turgeon.

«Ce qui est important pour nous, c’est de prendre le temps de bien choisir l’emplacement et de créer un concept sur mesure pour le nouveau secteur», a souligné Mme Plante-St-Arnaud.

Pour l’instant, les efforts se concentrent dans le marché de Québec où il reste encore du potentiel pour ouvrir d’autres cafés, selon M. Turgeon. La demande du côté de Lévis est aussi forte. Y aura-t-il éventuellement d’autres Maison Smith ailleurs au Québec?

«Peut-être un jour, mais pas pour l’instant», a répondu M. Turgeon.

Recette gagnante

«La Maison Smith, c’est beaucoup plus que juste un café. C’est un lieu de consommation, de rassemblement, et c’est aussi un milieu de vie. Chaque café a son identité et il y a de la place pour en faire plusieurs autres», ajoute-t-il.

Lorsqu’ils ont ouvert à Place-Royale, les propriétaires ont saisi l’occasion d’exploiter le local de l’ancienne épicerie Breton sans se douter de l’ampleur que prendrait cette aventure.

«La première année, ç’a été quand même un défi d’adaptation. On ne connaissait rien dans la gestion d’un café-terrasse» se remémore Mme Pelletier.

Dans l’évolution des choses, La Maison Smith a démarré la torréfaction de café en 2018. Aujourd’hui, l’entreprise torréfie 45 000 kg de grains de café par année.

Crédit photo : Noémie Rochette, La Maison Smith

L’entreprise gère son approvisionnement de A à Z allant jusqu’à rencontrer les producteurs dans leur pays d’origine pour s’assurer que les pratiques cadrent avec leurs valeurs. Le nouveau café Smithville sera disponible au cours des prochains jours dans les succursales. Sur l’emballage, l’entreprise rend hommage à plus de 200 employés et clients qui font partie de l’histoire de La Maison Smith en publiant leur prénom.