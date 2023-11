La présidente du comité exécutif de Montréal, Dominique Ollivier, annoncera sa démission

Sur la sellette depuis une semaine en raison de ses dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), la bras droit de la mairesse Plante, Dominique Ollivier, annoncera sa démission du poste de présidente du comité exécutif aujourd'hui, a appris notre Bureau d'enquête.

Mme Ollivier doit faire une annonce publique en après-midi.

Mme Ollivier devait présenter le budget de l'administration Plante ce mercredi. Mais la confiance des Montréalais était de plus en plus minée en raison de nos révélations sur ses dépenses douteuses lorsqu'elle était à la tête de l'OCPM.

«Je regrette particulièrement que certaines dépenses affectent le sentiment de confiance de la population», avait d'ailleurs reconnu Mme Ollivier mercredi lors de la séance du comité exécutif.

La mairesse Valérie Plante avait toutefois défendu l'intégrité de Mme Ollivier et réitéré sa confiance envers son bras droit. Selon nos informations, c'est Mme Ollivier qui a pris la décision de céder sa chaise de présidente du comité exécutif.

Depuis une semaine, notre Bureau d'enquête a démontré comment, pendant plusieurs années, les dirigeants actuels et passés de l'OCPM ont multiplié les dépenses extravagantes. Ce petit organisme, financé à 100% par la Ville de Montréal, a dépensé plus en frais de restaurants que toute autre entité de la Ville en 2022.

Entre 2016 et 2019, Mme Ollivier a dépensé, à elle seule, 17 793$ en restaurants.

C'est elle aussi qui a autorisé les nombreuses dépenses du secrétaire général Luc Doray qui, pour sa part, a facturé 27 353$ de restaurants en sept ans, dont deux de pandémie.

Mme Ollivier a aussi multiplié les missions aux quatre coins du monde en compagnie de son ancien partenaire d'affaires, Guy Grenier, qu'elle avait engagé comme collaborateur. Au cours d'une de leurs missions, Mme Ollivier a facturé 347$ pour un souper d'huîtres afin de célébrer l'anniversaire de M. Grenier dans un restaurant parisien.

M. Doray assure que la présidente Ollivier a également autorisé tous ses frais de déplacement. Ce dernier, aujourd'hui retraité, est allé trois fois en vacances au Brésil, en 2016. Il affirme avoir fait quelques activités professionnelles et a ainsi chargé jusqu'à près de 2000$ en frais de repas, déplacement ou hôtel. Pourtant, il manque deux comptes rendus pour justifier ses dépenses. Il a aussi fait une escale à Londres, aux frais des contribuables, pour visiter des amis avant de rejoindre Mme Ollivier dans un congrès au Mozambique.

L'actuelle présidente de l'OCPM Isabelle Beaulieu, une amie de Mme Ollivier, multiplie aussi les dépenses douteuses tout comme son secrétaire général, Guy Grenier. Mme Beaulieu est actionnaire principale de la firme Eskipre. Cette entreprise, qui s'appelait Ki3 à l'origine, a été fondée par nul autre que Guy Grenier et Dominique Ollivier.