Le prix des cadeaux au cœur des préoccupations des Fêtes

À quelques semaines de Noël, l’achat des cadeaux a déjà commencé chez de nombreux Canadiens qui font très attention aux prix et à la façon de dépenser leur argent pour cette période de festivités.

Les consommateurs sont beaucoup plus prudents que l’année passée avec 84% d’entre eux qui placent le prix au sommet de leur préoccupation cette année en raison des pressions économiques, contre 81% en 2022, selon le rapport 2023 d’Accenture sur les dépenses des Fêtes.

Cet enjeu est d’autant plus présent du côté de la génération Z et des jeunes millénariaux, qui sont 88% à avoir fait part de cette préoccupation.

Dans la même idée, 64% des personnes interrogées font plus attention au rapport qualité-prix lors de leurs dépenses pour la fin de l’année, et ce n’est pas pour autant que la qualité est privilégiée. En effet, seulement 49% des sondés s’inquiètent de ce détail, soit 20% de moins qu’en 2022.

De plus en plus d’efforts sont aussi mis dans la recherche des cadeaux pour arriver à obtenir le meilleur prix, que ce soit en comparant les coûts en ligne et en magasin (74%) ou en allant chercher l’article directement sur place plutôt que de payer la livraison (59%).

Les Canadiens comptent aussi réutiliser autant que possible les décorations ou la vaisselle des dernières années pour économiser (77%), acheter en vrac (51%) ou encore mettre la main sur des articles d’occasion (32%).

Le Vendredi fou privilégié

D’après le Baromètre du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), les intentions d’achat des Québécois pendant le Vendredi fou et le Cyberlundi ont augmenté de 13% cette année en comparaison de 2022.

La majorité (53%) des Québécois compte magasiner en ligne pour éviter la cohue dans les commerces.