Le retour des chaînes Facebook : Ne vous faites pas avoir

De nouveaux messages à copier-coller sur Facebook pour protéger vos données sont partagés sur la plateforme en marge de l’arrivée d’une version payante de Facebook en Europe.

À nouveau, des internautes ont commencé à relayer un message laissant entendre que Facebook est devenu une entité publique et que la seule façon de protéger ses données personnelles et ses photos, c’est de copier-coller la publication dans son fil d’actualité.

Loin d’être une nouveauté, le message s’est cependant répandu dans le contexte du lancement d’une version payante de Facebook et Instagram en Europe. Les internautes européens ont le choix entre payer ou continuer à utiliser la version gratuite des deux populaires applications, en échange de quoi ils acceptent qu’elles utilisent leurs données personnelles.

Cette monétisation des deux populaires applications par Meta fait suite à une décision du Régulateur européen de la protection des données, qui interdira dès la mi-novembre l’usage des données personnelles des internautes pour leur envoyer des publicités ciblées.

C'est dans ce contexte que des messages viraux sont donc réapparus. Ceux-ci prétendent que copier-coller le message doterait le compte d’un internaute d’une petite icône bleue pour en protéger les données. Les messages se donnent une aura de crédibilité en citant un prétendu avocat de la prétendue émission «60 minutes».

Ces publications n’ont pourtant aucune valeur juridique, a rappelé Rtbf.be, en faisant le tour de la question. L’échéance qui y est souvent associée n’est pas plus fondée.

Le statut «bleu» n’existe pas et le petit logo bleu dont parle cette chaîne n’est qu’un émoji, a rappelé le journal.

Meta n’est pas non plus devenu une «entité publique», comme l’affirme la chaîne de messages.

«Le fait de publier un message n'a donc aucune valeur juridique et ne remet en rien en cause les conditions d'utilisation. Par contre, en cas de changement non prévu dans ces conditions, l'entreprise se doit de vous avertir dudit changement», peut-on lire dans l’article du journal belge.