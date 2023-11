Les Jays ont-ils engagé le successeur de John Schneider?

Les Blue Jays de Toronto ont effectué la refonte de leur état-major dans les dernières semaines et l’entraîneur-chef John Schneider survit encore. Or, lundi, l’équipe du baseball majeur a annoncé l’embauche de son nouveau second.

L’ancien instructeur au banc DeMarlo Hale est de retour dans le nid des «Geais bleus», mais cette fois en tant qu’entraîneur associé. Plusieurs observateurs le voient déjà prendre les rênes des Jays si Schneider venait à perdre son emploi.

Celui-ci a fait parler de lui pour les mauvaises raisons durant les séries éliminatoires de 2023. Durant le deuxième match de barrage face aux Twins du Minnesota, il a retiré du monticule le lanceur Jose Berrios, qui effectuait du bon boulot, au profit de Yusei Kikuchi.

Toronto s’est finalement incliné 2 à 0, perdant une septième rencontre consécutive durant le calendrier éliminatoire. Après la partie, la décision de Schneider avait été critiquée par certains de ses joueurs. Le gérant de 43 ans a encore deux années à son contrat ainsi qu’une option pour une autre campagne.

«DeMarlo amène de la passion, de la solidité, de l’expérience et une longue histoire de succès à notre groupe d’entraîneurs, a indiqué Schneider par voie de communiqué. Ajouter sa voix et son intensité au sein de notre milieu sera bénéfique pour un groupe de joueurs et de membres du personnel déjà tissé serré.»

Hale connaît très bien les Jays, lui qui a travaillé pour l’équipe de 2013 à 2018. Des rumeurs disaient qu’il aurait pu devenir le gérant des représentants de la Ville Reine en 2010, mais c’est John Farrell qui a obtenu le poste.

«Lorsque l’occasion de revenir à Toronto avec ce rôle s’est présentée, je me suis dit que c’était bien adapté pour moi. Ma familiarité avec les gens du personnel et des autres sections aidera à effectuer une transition saine et à avoir un impact sur les succès de cette organisation», a pour sa part mentionné l’homme de 62 ans.

Après son premier passage à Toronto, il a oeuvré comme instructeur au premier coussin des Braves d'Atlanta (2020) et responsable au banc chez les Guardians de Cleveland (2021 à 2023).