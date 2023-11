Les petits lapins sèment la terreur

En octobre 2018, en banlieue de Paris, un étudiant a braqué une arme factice sur la tête de son enseignante. En pleine classe.

En novembre 2021, en Iowa, deux adolescents de 16 ans ont battu leur prof d’espagnol à mort parce qu’elle leur avait donné une mauvaise note.

Le 6 janvier 2023, en Virginie, un enfant de six ans a tué sa prof avec une arme à feu («I Killed the Bitch!»).

En février 2023, dans une école secondaire de Floride, un étudiant a battu sauvagement son enseignante parce que celle-ci avait confisqué sa Nintendo Switch.

Le même mois, à Montréal, une technicienne en service de garde qui a été attaquée deux fois par des élèves en moins de quatre ans a décidé de mettre un terme à sa carrière de 36 ans.

En octobre 2023, à Laval, un élève de 16 ans a agressé son enseignante âgée de 65 ans.

Etc., etc.

La violence ordinaire

Des histoires comme celles-là, il y en a plein.

Je pourrais remplir des dizaines de chroniques juste en les énumérant.

Les médias sociaux pullulent de vidéos montrant des élèves agressant leurs profs.

Je ne parle pas ici d’attaques terroristes commises par des islamistes comme celles qui ont coûté la vie aux professeurs français Samuel Paty et Dominique Bernard, mais de violences «quotidiennes», «ordinaires».

Des profs battus pour avoir confisqué le téléphone d’élèves, par exemple.

Il y a quelques jours, à son émission Real Time, sur HBO, l’humoriste et commentateur américain Bill Maher a traité de la violence contre les profs, qui est en hausse aux États-Unis et un peu partout en Occident.

«Des élèves battent leurs profs? Moi, on m’envoyait dans le bureau du directeur juste parce que j’avais levé les yeux au ciel quand la prof parlait!»

«Qu’est-ce qui est arrivé à nos écoles? Le tiers des professeurs disent qu’ils ont été agressés verbalement, et un sur sept a été agressé physiquement! Pas étonnant que la moitié des profs songent à changer de boulot!»

«Avant, les parents étaient du côté des profs et apprenaient à leurs enfants à respecter leurs enseignants. Maintenant, ils pètent les plombs dès qu’un prof punit un de leurs enfants car leurs petits prodiges ne peuvent pas avoir tort! Résultat: éduquer est devenu une tâche impossible...»

Macro agressions

Les classes sont remplies de petits lapins qui ne se sont jamais fait dire NON.

Des enfants rois qui sont convaincus d’être des génies et qui considèrent la moindre manifestation d’autorité comme une forme de maltraitance.

Comme dit Maher: «Les élèves veulent qu’on les appelle par les pronoms "iel" ̋ou ̋ "im"̋. Tu sais c’est quoi, tes pronoms? "Ferme-la" ̋ et ̋"Écoute"!»

Mais on n’a plus le droit de dire ça. Si un prof hausse le ton contre un élève indiscipliné, c’est lui qui se retrouvera devant un conseil de discipline, pas le petit morveux...

De toute façon, un enseignant, ce n’est rien de plus qu’un gardien pimpé, non? Même le gouvernement ne reconnaît plus leur expertise, tout juste si on ne recrute pas les nouveaux profs sur Kijiji!

Comment voulez-vous que les élèves les respectent?