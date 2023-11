Merci à l’amoureuse de la langue française qu’était Denise Bombardier

La langue française est belle, savoureuse et vivante. Constituée de mots expressifs, colorés et justes, elle a des intonations, des accents, des intensités et des figures de style surprenantes. Elle est musicale, harmonieuse, rieuse, joyeuse, raconteu-se, amoureuse, romantique et nourrissante.

C’est une langue subtile, inventive et évolutive, qui a su s’adapter à la modernité. Elle est l’outil de travail des créateurs et des innovateurs. Elle façonne l’identité et le caractère distinct de ses utilisateurs et constitue la pierre d’assise de la survie et de la culture de la Nation québécoise. Elle a des admirateurs à travers la planète, ayant été durant des siècles la langue de la diplomatie.

Au Québec, elle est parlée par la grande majorité des habitants qui sont fiers de vivre dans le seul endroit en Amérique du Nord où le français est majoritaire. Qu’en sera-t-il en 2063 ? Le français, langue officielle du Québec, est protégé par la Charte de la langue française (loi 101). Comment se fait-il que malgré cette loi, nous soyons encore obligés de mener des luttes et de faire des accommodements raisonnables pour lui permettre de résister à la disparition ?

À Montréal, métropole économique de la province, deuxième plus grande ville francophone au monde, le français n’en finit plus de perdre des plumes. L’affichage français des commerces est plus ou moins obser-vé. Comment se fait-il que la ville elle-même, épaulée par l’Office de la langue française, ne fasse pas observer la règlementation ? Par laxisme ?

Les embûches juridiques créées tant à la loi 101 qu’à la loi 96 par la minorité anglophone prouvent leur mauvaise foi et leur hypocrisie. Ce pôle d’attraction que constitue Montréal pour nos voisins américains du sud n’est-il pas assez fort pour nous inciter à la valoriser encore plus au lieu de passer à l’anglais dès qu’on le peut ?

Il est plus que temps de se secouer le pommier pour stopper net l’anglicisation qui est en marche chez nous. Il faut réagir, tenir tête, se tenir debout pour se faire respecter, au lieu de s’endormir en marmonnant avec indifférence : « c’est pas grave, il n’y a pas d’urgence puisqu’il y a pire ailleurs ». Ton identité est rattachée à quoi, mon bonhomme, en Amérique du Nord, sinon à ta langue ?

Jean Rajotte, enseignant à la retraite

Il va en falloir des gens convaincus et déterminés comme vous pour que la tendance s’inverse. Pensons juste à l’outrecuidance et à l’inconscience du Collège Garneau de Québec qui proposait il y a quelque temps, une « English Week » à ses étudiants.