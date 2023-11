Poilievre condamne les «attaques terroristes» visant les Juifs à Montréal

Le chef conservateur Pierre Poilievre a condamné les «attaques terroristes qui ciblent la communauté juive, surtout à Montréal, mais ailleurs [aussi]», lors d’une conférence de presse à Vancouver lundi.

«La communauté juive est ciblée par les terroristes à travers le monde, et c’est inacceptable que des terroristes ici au Canada font des fusillades des écoles ou d’autres gestes de haine qui ciblent cette communauté», a-t-il dit.

Dimanche encore, le bâtiment d’une école juive de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été la cible de coups de feu pour la deuxième fois en trois jours.

À cela s’ajoutent des tirs contre une autre école juive, un cocktail Molotov lancé sur une synagogue ou encore une échauffourée à l’Université Concordia, pour ne nommer que quelques exemples se déroulant à Montréal dans un contexte de montée des tensions intercommunautaires.

Ne mâchant pas ses mots, M. Poilievre, dont le parti s’oppose à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a souligné à grand trait le devoir de s’attaquer au «terrorisme», qualificatif qui n’a peu ou pas été utilisé par la classe politique pour des crimes haineux survenus au Canada depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient le mois dernier.

«Le terrorisme n’est pas acceptable et nous devrions agir rapidement pour arrêter et mettre en prison tous ceux et celles qui participent [au] terrorisme ici au Canada», a déclaré M. Poilievre.

Il a aussi lancé un appel au calme et demandé à tous les paliers de gouvernement de collaborer pour combattre le «terrorisme».

«Vous pouvez tenir n’importe quelle opinion par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. C’est votre droit. Mais vous n’avez pas le droit d’attaquer les autres Canadiens.»

M. Poilievre a réitéré son plaidoyer pour ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste canadienne des entités terroristes, puisque celui-ci «agit ici au Canada» en terrorisant «les Canadiens d’origine perse et des Juifs».

«Justin Trudeau leur permet de continuer à vivre dans la paix et le confort alors qu’ils incitent et participent au terrorisme sur notre territoire», a dit le chef conservateur. «Bannissez ces terroristes et renvoyez ces tyrans de Téhéran qui vivent ici là d’où ils viennent.»