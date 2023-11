«The Marvels» réalise le pire démarrage au box-office du MCU

The Marvels a connu le pire premier week-end d'exploitation de tous les films de l'univers cinématographique Marvel (MCU).

La franchise de super-héros a fourni succès après succès depuis la sortie d'Iron Man en 2008, bien que les récents chapitres aient obtenu un accueil critique plus tiède. The Marvels, avec Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, a également eu des critiques mitigées et, pire, n'a rapporté que 47 millions de dollars en Amérique du Nord lors de son premier week-end d'exploitation.

Ce sont moins bons résultats de l'histoire du MCU. Seuls deux autres films de la série de 33 films ont rapporté moins de 60 millions de dollars à leur sortie : le deuxième film du MCU, L'Incroyable Hulk de 2008, avec 55,4 millions de dollars et Ant-Man, sorti en 2015, avec 57,2 millions de dollars, sans tenir compte de l'inflation. Les deux films Marvel les plus récents, Ant-Man et la Guêpe: Quantumania et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, ont tous deux récolté plus de 100 millions de dollars lors de leur week-end de sortie.

The Marvels n'a également rapporté que 63,3 millions de dollars dans le reste du monde, pour un total de 110 millions de dollars, soit bien en dessous des recettes attendues au box-office mondial.