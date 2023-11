Centre de détention de Québec: trois individus arrêtés pour tentative de livraison par drone

Trois individus ont été arrêtés pour une tentative de livraison de marchandise par drone au Centre de détention de Québec.

Dimanche, vers 20h, les policiers du Centre de services autoroutiers nord-est ont été avisés à l’effet qu'un drone aurait survolé le Centre de détention de Québec.

Avisé de la situation, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l'arrestation de trois suspects qui se trouvaient à bord d’un véhicule loué.

Ces derniers ont aussitôt été transférés au quartier général de la Sûreté du Québec.

La fouille du véhicule et les fouilles liées aux arrestations ont permis la saisie de:

un drone

environ 120 g de cannabis et 165 g de résine de cannabis

une soixantaine de comprimés de méthamphétamines

trois cellulaires et une dizaine de cartes SIM

environ 700$ en argent comptant

un couteau

Vincent Massé, 24 ans, de Boisbriand, Nicolas Ciarlo, 32 ans, de Rawdon, et Kelly Guérard, 26 ans, de Saint-Jacques, ont comparu sous des chefs d’accusation tels qu’introduction par effraction, méfaits, trafic de stupéfiants et non-respect de conditions. De plus, des mandats d’arrestation ont été exécutés.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.