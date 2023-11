États financiers: un déficit anticipé de 7,8 millions $ à Lévis

La Ville de Lévis anticipe un déficit de 7,8 millions $, à la fin de l’année 2023, qu’elle devra combler en puisant dans ses surplus pour équilibrer son budget. Cela met la table à des hausses de taxes plus importantes en 2024.

Le dépôt, lundi, au conseil municipal, du rapport de projections des revenus et des dépenses du trésorier au 30 septembre laisse entrevoir un trou dans les finances de la municipalité à la fin de l’année courante.

Selon les recherches menées par le groupe d’opposition Repensons Lévis, ce serait une première pour la municipalité, depuis les fusions, au début des années 2000.

Le déficit anticipé résulte de revenus moins généreux que prévu et de dépenses plus salées.

L’inflation montrée du doigt

L’inflation a frappé fort, a expliqué le maire Gilles Lehouillier. «Dans la progression des revenus fonciers, on est aux prises avec une chute. [...] On s’attend à la moitié du montant de l’an dernier.»

Le déficit anticipé représente 2,2% du budget de la Ville, qui est de 358,8 millions $, a tempéré le directeur général de la Ville, Stéphane Lafaut.

Selon la loi qui les régit, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit de fonctionnement. Lévis devra donc l’éponger. Et pour ce faire, si les revenus n’ont pas augmenté d’ici là, elle utilisera une partie de ses surplus accumulés de 21 millions $, ont indiqué le maire Gilles Lehouillier et sa présidente du comité de finances, Isabelle Demers, qui ont minimisé l’enjeu.

«C’est minime par rapport à la situation qu’on vit actuellement», a indiqué le maire, qui juge que «c’est loin d’être catastrophique». Il s’attend d’ailleurs à ce que d’autres villes vivent la même situation.

Des choix difficiles pour les taxes

Au chapitre des taxes, Gilles Lehouillier avise que dans le contexte, des choix difficiles s’annoncent pour éviter de couper dans les services aux citoyens. Le maire de Québec, Bruno Marchand, avait indiqué récemment que toute hausse moindre que 5,5% serait un «cadeau» pour les citoyens de sa ville.

Le maire Lehouillier acquiesce, sans se prononcer sur le pourcentage de hausse à venir. «On est soumis à ces aléas. Oui, ça va être un peu plus difficile parce qu’au fond, le choix qu’on a, c’est est-ce qu’on coupe dans les services pour aller en bas de l’inflation?»

L’opposition réclame une meilleure gestion

Déçue et inquiète de ces constats, l’opposition réclame «une meilleure gestion des finances de la Ville».

«Nous demandons plus de rigueur dans la gestion financière de la Ville. Les décideurs politiques ont manqué de vision au niveau des finances et les revenus ne sont pas suffisamment diversifiés, ce que nous avons souligné à plusieurs reprises», affirment les deux élus de Repensons Lévis, Serge Bonin et Alexandre Fallu.

Ils s’inquiètent maintenant d’une éventuelle hausse salée des taxes municipales. «Les Lévisiennes et les Lévisiens méritent une transparence totale sur ce sujet aussi crucial.»

Citation

«Si vous décidez d’aller en bas de l’inflation [pour la hausse de taxes], vous ne pouvez le faire sans couper dans les services. C’est le choix qu’est en train de regarder notre comité de finances. On devra tenir compte de cette inflation.»

– Gilles Lehouillier, maire de Lévis