Une bande dessinée sur Dédé Fortin des Colocs: «Je pense que tout le monde aurait aimé le connaître», dit l'auteur Christian Quesnel

Christian Quesnel se doutait que Dédé, sa bande dessinée documentaire sur la vie d’André Fortin qui paraît ce lundi, susciterait de l’intérêt, mais là, «c’est assez fou», confie le bédéiste.

«C’est là qu’on s’aperçoit qu’André Fortin, encore aujourd’hui, est tellement aimé.»

Il est indéniable que la mort tragique de l’âme des Colocs, le 8 mai 2000, a laissé un trou béant qui n’a pas été comblé dans le cœur de ses admirateurs, dont Christian Quesnel ne faisait pourtant pas partie.

Celui qui s’est fait connaître au cours des dernières années pour ses œuvres documentaires à propos de René Lévesque, du suicide au Québec et de Mégantic préfère le heavy métal. Bien qu’il respecte la qualité et la valeur de la musique des Colocs, il n’en était pas un amateur.

Or, quand Lise Raymond, ancienne attachée de presse du groupe, lui a soumis l’idée de s’immerger dans l’univers de Dédé, il y a vu une occasion d’aller au-delà du personnage public.

«Je le connaissais comme tout le monde, comme une icône. De la façon dont Lise m’en parlait, comme humain, je pense que tout le monde aurait aimé le connaître.»

Contradictions

À travers les témoignages d’amis, d’un ancien membre du groupe et de ses blondes, jumelés à des extraits d'écrits d’André Fortin, Christian Quesnel retrace les grands moments de la vie et de la carrière de son personnage, de son enfance à son suicide, tout en plongeant dans son âme tourmentée.

Il a découvert un homme drôle et généreux. «C’est quelque chose qu’on ne retient pas assez de lui. J’ai essayé de le montrer.»

André Fortin, évoque-t-il aussi, était un être de contradictions, tiraillé entre sa sensibilité et son bagage de fils d’une grande famille du Lac-Saint-Jean, qui ne devait pas afficher ses failles, en particulier sur le plan de sa santé mentale.

«Sélanie [une de ses blondes] m’a raconté qu’il avait des antidépresseurs, mais il les a jetés au bout de ses bras en disant: c’est pas pour moé, je ne suis pas un faible.»

«Tout est documenté»

Des proches de Dédé ont refusé de parler à l’auteur. À cet égard, Christian Quesnel concède qu’il appréhende les réactions et que c’est pour cette raison qu'il fait surtout parler Dédé dans son ouvrage.

«Personne ne peut contredire ça, tout est documenté», dit l’auteur, en assurant qu’il ne juge pas les personnes qui ont choisi de rester silencieuses. «Elles ont leurs raisons.»

Du reste, Christian Quesnel dit sortir de ce projet avec un regard différent sur celui qu’il appelle André, et non Dédé, afin de marquer la différence entre l’homme et l’artiste.

«Je peux dire que j’ai de l’affection pour son côté qui était toujours prêt à aider les autres et de la compassion pour tout ce qu’il a vécu.»

«Je l’ai tellement étudié de proche, dit aussi M. Quesnel, et je prends tout ce que je peux prendre pour avoir une vision panoramique du personnage. À un moment donné, j’étais tellement proche du personnage que la musique des Colocs jouait, on entendait la voix d’André, et oups, c’est comme si c’était familier. C’est une drôle de sensation qui ne m’était jamais arrivée avant.»