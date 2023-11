Une grande du tennis féminin de passage au Centre Bell

Ancienne numéro 1 mondiale du circuit de la WTA, la Biélorusse Victoria Azarenka aime évidemment le tennis, mais aussi le hockey, un sport pour lequel son intérêt demeure fort, comme quelques observateurs bien éveillés ont pu le constater dans les gradins du Centre Bell, dimanche.

Effectivement, l’actuelle détentrice du 22e rang au monde a assisté de près au match du Canadien contre les Canucks de Vancouver. Elle a diffusé une photo d’elle-même en compagnie de son fils Leo prise durant la période d’échauffement dans les premières rangées de l’édifice. D’ailleurs, sa progéniture était loin de cacher son allégeance, son chandail rouge du CH montrant bien sa préférence du jour.

Aussi, le duo semble adorer le hockey, car le 21 octobre, Azarenka a offert un autre cliché en direct d’un aréna de la Ligue nationale. En compagnie de son fils, elle a vu à l’œuvre les Panthers de la Floride à Sunrise.

L’athlète de 34 ans est déjà familière avec ce sport, car elle a vécu chez la famille de l’ancien gardien Nikolai Khabibulin quand sa mère est arrivée en Arizona, aux États-Unis, il y a plus d’une dizaine d’années. Et pour en revenir à son garçon — Leo Azarenka McTeague —, il a développé un talent sportif indéniable. Les spectateurs ayant visité le Stade IGA pendant le plus récent Omnium Banque Nationale ont pu le voir montrer son savoir-faire dans un match de soccer avec des porte-couleurs du CF Montréal ainsi qu’au cours d’une partie de hockey-balle, avec son gilet du Canadien sur le dos.