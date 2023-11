Vous souhaitez tenir compte de la capacité d’accueil d’une société? On vous accusera de xénophobie et de racisme!

Le Devoir publiait ces derniers jours un article absolument lunaire, ayant le culot de se présenter comme une analyse, alors qu’il s’agissait, au mieux, d’un mauvais travail de cégep se donnant pour mission de diaboliser ceux qui ne pensent pas comme son auteur.

L’article tournait autour d’une idée simple: le simple fait de se questionner sur la capacité d’accueil d’une société en matière d’immigration relèverait au mieux de l’esprit antiscientifique, et plus probablement, de la xénophobie et du racisme. Il s’agirait même, oh, quelle surprise, d’une idée d’extrême droite (dès qu’on s’oppose à l’idéologie dominante, on se fait extrême-droitiser, mais ce n’est pas nouveau)!

Le souci de la capacité d’accueil témoignerait d’une volonté de justifier la «peur de l’autre» (sans qu’on nous dise de quel autre il s’agit, et de combien d’autres il s’agit, mais je devine que ces deux questions elles-mêmes relèvent désormais de la xénophobie).

Intégration

Ce sont d’ailleurs les courants «conservateurs» ou «populistes» qui imposeraient cette idée apparemment sans «fondements scientifiques».

Je note que cet argument est de plus en plus présent dans le débat public. Les intellectuels fédéralistes comme ceux de la gauche multiculturaliste l’utilisent de plus en plus pour justifier leur plaidoyer pour une hausse des seuils.

Retraçons, pour le simple plaisir de la rigueur intellectuelle, le chemin intellectuel qui nous conduit à ce qui relève à la fois du déni de réalité et de la volonté d’intimider intellectuellement tous ceux qui veulent contenir l’immigration ou rompre avec l’immigration massive.

On a d’abord expliqué à nos sociétés qu’elles avaient une capacité d’intégration très grande, et que l’intégration se passait très bien, d’ailleurs – ce qui présuppose évidemment qu’elle pourrait mal se passer, ce qui ne serait toutefois pas le cas. On prêtait à nos sociétés une capacité d’intégration remarquable. C’était l’époque de l’optimisme irrationnel.

On a ensuite constaté que l’intégration ne se passait pas aussi bien que prévu – mais on a alors expliqué que c’était la faute de la société d’accueil, qui imposerait aux nouveaux venus un système discriminatoire, sans investir suffisamment dans leur intégration. Ce qui voulait dire qu’il fallait désormais non pas travailler à intégrer les immigrés à la culture nationale, mais rééduquer la société d’accueil pour la délivrer de son racisme et des préjugés qu’elle entretiendrait à l’endroit de la diversité.

Cette réflexion culmine désormais dans l’abolition du concept de capacité d’accueil. Le simple fait de se demander si les volumes d’immigration ne font pas déborder nos systèmes sociaux ou notre offre de logement, ou plus encore, de vouloir établir des critères pour évaluer notamment la compatibilité culturelle ou civilisationnelle présumée entre les populations de certains pays ou de certaines régions du monde et le pays d’accueil relèverait du racisme.

Identité

Cela présuppose évidemment que la société d’accueil n’a pas d’identité culturelle ou nationale particulière – et si elle en a une, on la traitera comme un immense préjugé à déconstruire pour permettre à la diversité d’éclore sans entraves.

L’identité historique de la société d’accueil, au mieux, ne sera plus qu’une identité parmi d’autres dans une société plurielle. Plus on l’effacera, mieux ce sera. Ce que l’idéologie dominante appelle l’ouverture à l’autre culmine dans l’abolition de soi.

Un peuple qui refuse de sacrifier son identité nationale sera accusé de racisme, de repli identitaire, de fermeture à l’autre. Qui ne veut pas devenir étranger en son propre pays est disqualifié moralement.

Autrement dit, nous basculons dans le sans-frontiérisme intégral.

Tout cela nous rappelle à quel point le débat sur l’immigration est faussé par des idéologues qui se font passer pour des scientifiques et par des militants qui se font passer pour des journalistes.

Et que la meilleure chose à faire, devant la fausse science et le journalisme de propagande, consiste toujours à dénoncer la fraude intellectuelle qu’ils représentent, sans jamais accepter les termes dans lesquels ils souhaitent enfermer le débat, pour ensuite le rendre impossible.