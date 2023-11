TURNER, Jean-Noël



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 novembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Turner, fils de feu monsieur Albert Turner et de feu dame Yvonne Lahaie. Il demeurait à Montmagny et natif de Sainte-Thècle.Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Il laisse dans le deuil, ses filles : Sonya (Michel), Annie (Steve); ses petites-filles : Marion et Romane; son ex-conjointe Nicole Savard; ses soeurs et son frère : Solange, Estelle, Lilianne, Andréa, Francine et Mario. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Savard, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/ fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la