À VOIR : Voici les nouveaux chandails de Marie-Philip Poulin

Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et les autres joueuses de la nouvelle équipe professionnelle de hockey féminin de Montréal ont découvert les couleurs de leur uniforme.

• À lire aussi: Hockey féminin: on sait où Marie-Philip Poulin et ses coéquipières s’entraîneront

• À lire aussi: La course folle de Caroline Ouellette vers le Temple de la renommée

• À lire aussi: Hockey féminin: la fille d’un ancien joueur du Canadien tente sa chance chez les pros

Bourgogne, beige (nuance de jaune qui ressemble à du sable) et gris foncé seront en vedette sur les chandails de la seule formation québécoise.

Ligue professionnelle de hockey féminin

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a dévoilé mardi les uniformes de ses six clubs pour sa saison initiale qui commencera en janvier. Le nom de chaque ville est écrit à l’avant en diagonale et en lettres majuscules.

Il est d’ailleurs possible de voir Poulin et Desbiens porter leurs nouveaux chandails dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Good morning! See you in a few minutes 🤭 pic.twitter.com/a5ih2I2hxt — PWHL (@thepwhlofficial) November 14, 2023

Juste la ville

Malgré les rumeurs de noms d’équipe qui ont circulé au cours des dernières semaines, il semblerait que pour cette première campagne, les formations s’afficheront seulement avec le nom de leur ville respective.

«Nos six équipes originales représentent fièrement quelques-uns des marchés les plus passionnés de hockey en Amérique du Nord, a soutenu dans un communiqué Stan Kasten, membre du conseil consultatif de la LPHF. Comme nous bâtissons notre fondation et que nous grandissons ensemble en cette saison inaugurale, il est important que nos régions soient au cœur de notre identité.»

Nos couleurs. Notre équipe. On a hâte de débuter la saison inaugurale avec ces chandails 👀✨



Unveiling our new threads! We’re kicking off the inaugural season in style 👀✨ pic.twitter.com/M79V91nkHS — PWHL Montréal (@PWHL_Montreal) November 14, 2023

Les autres clubs miseront sur le vert forêt (Boston), le mauve (Minnesota), le turquoise (New York), le rouge (Ottawa) et le bleu (Toronto).

Les joueuses enfileront les chandails foncés lors des matchs à domicile.

Silky mitts and now 🔥 fits.



Introducing the jersey designs for our inaugural season.

📰 https://t.co/nP46519YTx pic.twitter.com/giaSp0fGyQ — PWHL (@thepwhlofficial) November 14, 2023

Place aux camps

Les camps d’entraînement s’ouvriront ce mercredi. L’entraîneuse-cheffe de Montréal, Kori Cheverie, et son adjoint Éric Houde auront à l’œil 32 hockeyeuses, dont 19 attaquantes, huit défenseuses et cinq gardiennes au Centre 21.02, à l’Auditorium de Verdun.

Les hockeyeuses présentent au camp sont les trois joueuses autonomes avec lesquelles les organisations pouvaient s’entendre avant le repêchage (Poulin, Desbiens et Laura Stacey), les athlètes sélectionnées lors du premier encan (comme le premier choix de Montréal, Erin Ambrose) et des athlètes invitées par la directrice générale, Danièle Sauvageau.

Cette dernière a d’ailleurs déjà accordé des contrats de trois ans aux joueuses d’avant Poulin, Stacey et Kristin O’Neill, à l’arrière Ambrose, ainsi qu’à la gardienne Desbiens. Les attaquantes Kennedy Marchment et Jillian Dempsey se sont respectivement entendues pour deux et une saison. Les détails des pactes ne sont pas dévoilés dans la LPHF.

Chaque formation devra remettre une liste de 23 joueuses détenant un contrat et deux réservistes au plus tard le 11 décembre.