Ado tué à la sortie des classes: «Il souffrait, il criait de douleur»

Un adolescent de 16 ans qui a été poignardé à mort à la sortie des classes s’est fait coincer contre un mur avant de subir une salve de coups de couteau, a témoigné une éducatrice qui a d’abord cru à des coups de poing.

« De l’angle où j’étais, je croyais à des coups de poing, c’était tellement vite, c’est arrivé si rapidement... Jannai est tombé à terre, il souffrait, il criait de douleur », a émotivement témoigné Andrea Elizabeth Williams, ce mardi en Chambre jeunesse de la Cour du Québec.

Mme Williams témoignait au procès d’un mineur accusé du meurtre au deuxième degré de Jannai Dopwell-Bailey, survenu le 18 octobre 2021. Ce jour-là, la victime de 16 ans venait de sortir de ses cours avec des amis, dans le quartier Côte-des-Neiges. Or, au même moment, l’accusé, qui ne peut être nommé en raison de son âge, flânait dans le coin. Ce dernier avait été expulsé de l’école quelques semaines plus tôt.

Photo AGENCE QMI, THIERRY LAFORCE

Coincé

Ayant un mauvais pressentiment, Mme Williams, une éducatrice, serait alors voir Jannai Dopwell-Bailey et ses amis pour leur dire de partir. En vain puisque juste après, un individu qui accompagnait l’accusé se serait alors dirigé vers la victime afin de l’asperger de poivre de Cayenne.

« Jannai a tenté de prendre la fuite, mais ils lui ont couru après, a expliqué Mme Williams en retenant ses larmes. L’individu a poussé Jannai contre un mur, il l’a maintenu là et l’accusé est arrivé devant lui, il l’a poignardé... puis il s’est enfui. »

De toute évidence chamboulée par les événements, la dame semblait retenir ses larmes lorsqu’elle a raconté comment elle a tenté d’aider la victime au sol.

« Il a réussi à se relever, j’ai marché avec lui vers l’école... il criait de souffrance », a dit Mme Williams.

En plein coeur

La victime a finalement succombé à ses blessures. Et selon la pathologiste judiciaire Caroline Tanguay, l’ado aurait été poignardé au moins 6 fois, dont une fois au cœur. C’est cette blessure qui a causé sa mort, a-t-elle dit au jury.

L’accusé, de son côté, avait pris la fuite. Et selon la preuve que compte présenter la Couronne, le jeune maintenant âgé de 18 ans aurait célébré son crime sur une vidéo Instagram, environ une heure plus tard. Il s’est fait passer les menottes trois jours plus tard, à Ottawa.

Le procès devant jury, présidé par la juge Annie Émond, se poursuit toute la semaine.

- Avec Erika Aubin