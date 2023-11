Après son passage en politique, l'ex-ministre François Blais est retourné à ses premières amours

Chaque semaine, la chroniqueuse et journaliste Karine Gagnon vous convie à une grande entrevue avec une personnalité marquante de la Capitale-Nationale.

À peine une semaine après sa défaite électorale dans Charlesbourg, en 2018, l’ex-député et ministre François Blais renouait avec ses premières amours, l’enseignement universitaire, sur lequel il songe à tourner bientôt la page.

François Blais a grandi à Saint-Patrice-de-Beaurivage, village de Lotbinière qu’il a quitté pour entrer au cégep. Son père travaillait dans l’automobile, il détenait l’une des rares concessions Peugeot à l’époque. «C’était un homme qui travaillait beaucoup, qui a eu deux emplois, on était une grosse famille de sept enfants, et je suis le septième», raconte-t-il.

Photo Stevens LeBlanc

Le cadet a été le seul à atterrir sur les bancs d’université. «Mes frères et sœurs étaient des gens très talentueux, mais pas intéressés par les études», dit-il. Lui, au contraire, était bien à l’école, à la fois dans le scolaire et le parascolaire.

Oiseau rare

Le futur politicien et père de cinq enfants s’est intéressé très jeune à la philosophie, une discipline qu’il a aimée et qu’il continue d’aimer beaucoup, souligne-t-il.

Il a d’abord complété un baccalauréat en sciences sociales. «J’avais toujours ce réflexe de chercher les raisons premières, les causes, le pourquoi, explique-t-il. En service social, on touchait des sujets délicats, et j’avais plein de questions, j’avais ce besoin d’aller plus loin dans mes connaissances. J’avais cette impression que la philosophie allait répondre à ce besoin.»

Il est donc parti pour Montréal au milieu des années 80, où il a complété, à l’UQAM, une maîtrise et un doctorat en philosophie. «Je voulais aller dans la grande ville, au centre-ville si possible, là où était l’action, en tout cas c’est l’idée que je m’en faisais», se souvient-il.

Photo Stevens LeBlanc

Puis il a entrepris des études postdoctorales, grâce à l’une des quelques bourses disponibles. Cela lui a permis de poursuivre ses recherches en philosophie du droit.

En 1992, il a obtenu un poste en idées politiques à l’Université Laval. Il est ainsi devenu le premier professeur de l’Université Laval qui n’était pas formé comme politologue, mais comme philosophe. Durant huit ans, il a agi comme doyen de la Faculté des sciences sociales.

Il a aussi été le premier philosophe à être élu à l’Assemblée nationale.

Calme olympien

Ce saut en politique survient quelque temps après une course au rectorat, où François Blais avait affronté Denis Brière, recteur de l’Université Laval de 2007 à 2017.

Le professeur était à ce moment très préoccupé par la Charte des valeurs sur laquelle planchait le PQ. Bien qu’il soit très favorable à la laïcité de l’État, il croit que l’État devrait limiter ses interventions dans la sphère religieuse.

Photo Stevens LeBlanc

Des connaissances libérales l’ont approché, lui qui n’avait jamais milité pour un parti. Il était inspiré par le chef Philippe Couillard, un intellectuel, un homme honnête et dont il appréciait le discours et le côté homme d’État. Ils avaient la même compréhension du fédéralisme. Une rencontre avait achevé de le convaincre.

M. Blais se porte candidat dans Charlesbourg, et l’emporte contre toute attente. Les chances du PLQ étaient en effet considérées très minces. L’élection a finalement conduit à une importante défaite pour le PQ, alors dirigé par Pauline Marois.

Beaucoup trop de ministres

François Blais garde de précieux souvenirs de ces années en politique, même si cela n’a vraiment pas toujours été facile et parfois tendu.

Les analystes ont souvent relevé son côté discret et son calme olympien, qui ne l’ont pas toujours servi. Malgré tout, «j’ai très peu de mauvais souvenirs», dit-il, ajoutant qu’il a apprécié travailler avec son équipe.

Il a été ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de l’Éducation, et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

À propos de ce dernier rôle, il retient les nombreux projets qui progressaient et le plaisir à travailler avec un maire sanguin mais actif, qui avait une vision pour Québec. «On s’entendait bien avec lui, on se parlait fréquemment [...] Puis on avait un premier ministre qui aimait beaucoup Québec.»

Photo Stevens LeBlanc

Le professeur déplore par ailleurs la centralisation du pouvoir vers le bureau du premier ministre, de même que le nombre trop important de ministres, à l’Assemblée nationale. Celui-ci pourrait selon lui être réduit de moitié. «Ce n’est pas par populisme que je dis ça, mais quand il y a trop de ministres, la fonction publique perd en efficacité. Il y a trop de personnes, trop de trafic [...]»

Sortir de la politique

Le retour à son ancienne vie, après la politique, a été difficile. «Il y a un trou quand même. Vous êtes entourés et connaissez beaucoup de gens, et vous devez vous resituer.»

François Blais a l’impression d’avoir refait la boucle avec ses étudiants, dans ce métier qu'il adore. Il parle à tout le monde de sa retraite prochaine. Il aura bientôt six petits-enfants et souhaite en profiter, confie-t-il.

Puis, un des avantages de l’enseignement universitaire, c’est de pouvoir rester actif dans le département malgré tout, ce que le professeur a bien l’intention de faire.

