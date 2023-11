Butler réussit son retour

Steven Butler a réussi son retour dans le ring en passant le K.-O. à Ivan Alvarez au 9e round mardi soir au Casino de Montréal.

Butler (33-4-1, 27 K.-O.) a remporté ce combat de poids moyens (162 lb) six mois presque jour pour jour après sa défaite en championnat du monde WBO face à Janibek Alimkhanuly, à Stockton en Californie.

«Je suis de retour et il va y avoir un gros combat qui va être annoncé sous peu», a lancé Butler quelques minutes après sa victoire, la première de son association avec l’entraîneur John Scully.

«J’ai aimé ça, il est venu me chercher émotionnellement. Je pense que ça va porter fruit pour la suite des choses», a expliqué le boxeur qui a laissé sa famille au Québec pour s’installer en Nouvelle-Angleterre afin de travailler avec Scully.

Combat rude

Sur papier, le Mexicain Ivan Alvarez (32-15-4, 21 K.-O.) semblait une proie facile pour un retour à la compétition, mais il a fait la vie dure à Butler avant de tomber au tapis à deux reprises lors du 9e engagement. L’officiel Yvon Goulet a finalement mis un terme à son supplice à 2:36, après sa seconde chute.

Butler a envoyé son adversaire au sol une première fois en l’ébranlant avec une solide droite qui a été suivie d’une pluie de coups. Dès lors, Alvarez était chancelant.

Mais il a fait la vie dure à Bang Bang et les choses auraient pu dégénérer au 4e round quand les boxeurs ont continué de s’échanger des coups après la cloche. Il a fallu que les entraîneurs s’interposent pour éviter que ça dérape.

Il fallait que Butler achève le travail avant la décision afin que ce retour soit convaincant, d’autant plus qu’il a livré un combat inégal.

«J’ai essayé de maintenir le plan de match de le travailler au corps lorsqu’il était près de moi. Je pense que je l’ai cassé au fur et à mesure, j’ai senti son énergie descendre.»

Émotions

Butler a, à quelques reprises, baissé sa garde et nargué Alvarez. Il admet qu’il s’est fait prendre au jeu de son adversaire qui l’a atteint solidement avec régularité.

«Il m’a eu émotionnellement, il m’a lancé beaucoup derrière la tête et je me suis laissé avoir, je n’ai pas trop embarqué dans sa game émotionnelle, mais j’ai embarqué dedans.

«J’ai commencé à baisser mes mains et à la narguer un peu plus et je ne suis pas fier de ça. C’est un combat duquel je peux apprendre.»

On a d’ailleurs vu un Steven Butler plus expressif qu’à l’habitude. On l’a même entendu lancer un cri quand lors d’une séquence où il a atteint Alvarez assez solidement.

«Je lui ai donné un jab au corps et je l’ai entendu faire du bruit parce que je lui ai fait mal. Je voulais lui montrer qu’on était là et je voulais donner un bon spectacle.»

TOMA ICZKOVITS

Khataev cogne dur

La nouvelle pépite d’Eye of the Tiger Management, le mi-lourd (180 lb) russe Imam Khataev (5-0-0, 5 K.-O.) a maintenu sa fiche parfaite en écartant le Mexicain Fernandu Galvan (8-9-1, 2 K.-O.) par arrêt de l’arbitre à 0:44 du second round.

Khataev était précédé d’une réputation de solide cogneur et il n’a pas déçu. Il a martelé son adversaire dès le début de la première reprise et Galvan a visité le tapis avant la fin de l’engagement. Il n’a jamais été en mesure de s’en remettre. Il faudra garder l’œil ouvert sur Khataev qui a un potentiel plus qu’intéressant.

L’espoir d’EOTTM Wilkens Mathieu (5-0-0 et 3 K.-O.) a travaillé fort pour gagner son affrontement des super-moyens (170 lb) face au Polonais Grzegorz Mardyla (1-011, 1 K.-O.), duel qu’il a remporté par décision unanime (60-54 pour les trois juges). Une fois la surprise du look passée avec son short très court, ses bas compression aux genoux et ses espadrilles, le Polonais a offert une rude opposition au boxeur de Québec en encaissant tout sans broncher en plus d’être rapide dans ses déplacements.

Dans le premier combat de la soirée chez les moyens (164 lb), le Français Moreno Fendero (2-0-0, 1 K.-) a rapidement défait le Mexicain Cristian Lopez Lozano (2-3-0). Celui-ci s’est re trouvé dans les câbles à la fin du premier round après un violent crochet de la gauche de Fendero. Le Français a continué d’attaquer à la seconde reprise et l’arbitre a mis un terme aux hostilités après 1:05.

Le poids mi-lourd (176 lb) d’origine turque, Mehmet Unal (7-0-0, 6 K.-O.), a pour sa part défait le Mexicain Jaime Hernandez Lopez (10-11-0, 4 K.-O.) qui a été contraint à l’abandon après deux rounds en raison d’une blessure à l’épaule.