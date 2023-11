Catherine Dorion, l’indomptable rebelle

D’étoile montante à étoile filante, l’indomptable ex-députée de Québec solidaire Catherine Dorion quittait la politique en 2022. Son séjour de quatre ans à l’Assemblée nationale fut bref, mais jamais discret.

Dans son essai tout frais de 376 pages – Les têtes brûlées. Carnets d’espoir punk –, fidèle à sa nature antisystème, Catherine Dorion n’y va pas de main morte.

Tout y passe. La politique partisane qu’elle juge étouffée par les lignes de parti. Des médias qu’elle réduit à un vaste fourre-tout de la «droite» et un «commentariat» obsédé par elle et son exécution sur la place publique.

Un Gabriel Nadeau-Dubois qu’elle présente comme un leader contrôlant, frileux et jaloux de l’attention qu’elle attirait. Bref, tout le monde a tort. Tout le monde est méchant. Sauf Catherine Dorion. Même le travail exigeant d’équipe qu’il aura fallu chez QS pour la faire élire passe à la trappe.

On pourrait donc facilement conclure au syndrome de Jeanne d’Arc. Du genre héroïne victime et seule au front, brûlée au bûcher d’un parlementarisme sclérosé, d’un chef narcissique et de commentateurs ignares et brutaux.

Parce que Mme Dorion ne fait ni dans la nuance ni dans l’autocritique, la tentation de n’y voir que ça, c’est vrai, est drôlement forte.

Caricaturer, provoquer et polariser

Après tout, sa propre manière de caricaturer, provoquer et polariser tout en se plaignant que ce sont les autres qui caricaturent, provoquent et polarisent, finit par rater le coche.

Se limiter à ce constat serait toutefois incomplet. Catherine Dorion, c’est plus que ça. Artiste tout d’abord. Comédienne. Documentariste. Auteure. Féministe. Indépendantiste d’une gauche assumée.

Candidate pour Option nationale dès 2012, puis en 2018 pour QS. Une feuille de route de toute évidence atypique. D’où sa manière pas comme les autres de faire de la politique, voire même de s’habiller.

Là-dessus, je l’avais écrit à l’époque et je persiste. L’attention accordée à son fameux coton ouaté était de très loin le soi-disant débat politique le plus insignifiant qui soit.

Catherine Dorion parlait aussi des laissés-pour-compte et de l’importance du collectif, de «faire société». Elle s’inquiétait de la solitude débilitante dans laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à basculer.

Faire de la politique, il le faut pourtant

De nos jours, elle y ajouterait sûrement la crise du logement, la montée de l’itinérance et nos réseaux de santé et d’éducation qui, au lieu de combattre les inégalités, les multiplient de plus en plus.

Impossible de le nier. Depuis plusieurs années, le Québec tourne à vide. Il navigue de plus en plus à vue. Lorsqu’une usine de batteries électriques passe pour un projet de société, c’est mal barré.

Dans un tel contexte, l’irrévérence, comme le souhaite Catherine Dorion dans son essai, est-elle cependant le bon remède? Pas vraiment.

À l’ère d’une polarisation et d’une désinformation extrêmes en Occident, cracher dans la soupe de la démocratie parlementaire et d’une information fiable, non plus.

De fait, la politique demeure un moyen concret pour améliorer le sort du vrai monde. Pas le seul, mais un des plus privilégiés. Du moins, pour qui le veut vraiment de manière sincère.

C’est pourquoi, comme le disait si bien Jacques Parizeau, la politique, il faut bien en faire, mais surtout, il faut la faire bien. Même au Salon bleu, ça demeure possible pour qui est prêt à y mettre le temps, l’intelligence, la compassion pour ses prochains et l’énergie nécessaires.

L’ex-ministre et ex-députée péquiste Véronique Hivon et la députée solidaire Manon Massé en sont des exemples inspirants. Tout comme GND ne mérite pas non plus d’être dépeint de manière aussi sombre.